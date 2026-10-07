Pacheta pierde a su mejor hombre por varias semanas

Tras ausentarse en el partido de la pasada semana en Zubieta, se ha confirmado que la lesión de Marqués es más grave de lo que pudiera parecer

La remontada del Granada en Zubieta y su alejamiento de la zona caliente no ha evitado que los ánimos sigan calientes en la capital nazarí.

Tras el regreso a los entrenamientos esta semana se ha podido comprobar que Alejandro Marqués continúa al margen de la plantilla por segunda semana consecutiva debido a una dolencia muscular.

El delantero venezolano cayó lesionado de manera fortuita al realizar un disparo durante el encuentro frente al Andorra disputado hace diez días, contratiempo que ya le impidió estar en la visita al filial realista.

Sin embargo, no se había conocido el alcance de su lesión. La respuesta ha llegado de fuentes próximas al club, toda vez que el Granada no lo ha hecho oficial. El equipo rojiblanco pierde a su mejor hombre en ataque por unas semanas debido a una lesión muscular.

Su baja altera los planes de Pacheta, quien había apostado por Marqués como titular en las cuatro últimas jornadas antes de su lesión, tramo en el que el atacante firmó dos goles tras su llegada al Granada en el mercado veraniego.

Pascual sigue dando la cara

De momento, en ese primer partido sin Marqués, el equipo granadino no lo echó de menos en ataque y anotó tres goles ante La Real Sociedad B. El veterano José Arnáiz apareció para equilibrar el marcador y Jorge Pascual se encargó de completar la remontada en el tiempo añadido.

El delantero almeriense, que ya apareció la pasada temporada -anotó 10 goles- en más de una ocasión, reconocía que ese gol le puede dar más opciones de jugar de inicio en un tramo donde está tratando de ganarse la titularidad.

“Es difícil jugar un partido y luego el otro no, pero lo que importa es la confianza en uno mismo. Yo confío mucho en mí y sé las condiciones que tengo”, señala sobre las rotaciones que está llevando a cabo Pacheta y por las que ha entrado y salido del once. Ante la Real B, entró en los últimos minutos y fue clave. “Era yo el que estaba en el área para empujar ese balón, pero fue un gol de todo el equipo por la gran segunda parte que hicimos. Marqué yo el gol, pero lo empujaron todos los compañeros”, avisa Pascual, que ya anotó también en Córdoba en una remontada similar.

Por eso, cree que el Granada no puede conceder tanto en las primeras partes. “Ojalá el futuro sea como en la segunda parte, que hicimos un juego muy fluido. Es una victoria que nos da mucha moral. (...) Esperamos que la próxima jornada en Burgos no nos vuelva a pasar lo que nos está pasando en los últimos partidos, que salimos con la caraja y empiezan los partidos muy cuesta arriba”, admitía el punta nazarí.