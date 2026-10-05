Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la sorpresa del Ceuta y las victorias de Granada o Sporting en la jornada 8

El equipo de José Juan Romero demuestra su línea ascendente en Castalia y deja sin liderato al equipo local

Nuevo líder, nuevo entrenador y muchos cambios tanto arriba como abajo. La jornada 8 de LaLiga Hypemotion, que acaba este lunes con un Córdoba-Tenerife, vivió el empate del Castellón en casa ante un renacido Ceuta, la crisis del Leganés o la primera victoria de un Cádiz que por fin sonríe.

También vio cómo se aplazaba un partido el sábado por el temporal que vive Cataluña y que se jugaba este domingo con empate de Andorra y Sabadell. O también cómo caía el segundo entrenador desde que empezó el campeonato. En este caso fue Alberto González, en Albacete, donde ya han fichado a un nuevo entrenador: Joseba Etxeberría.

Con la incorporación de ese Sabadell-Andorra a la jornada de este jueves, hasta seis han sido los encuentros que se han jugado. Entre ellos ha destacado el triunfo del Granada en Zubieta o la remontada del Sporting ante el Celta Fortuna, lo que no ha impedido que su público criticase su juego.

Real Sociedad B 2-3 Granada

El Granada puso fin a su mala racha con una remontada de carácter ante la Real Sociedad B). El conjunto nazarí llegó al descanso dos goles abajo, tras los tantos de Gorosabel y Carrera, pero reaccionó en la segunda mitad.

José Arnáiz recortó distancias desde el punto de penalti y el propio delantero igualó el encuentro seis minutos después. El Granada tomó entonces el control y buscó el triunfo, aunque la Real Sociedad B también tuvo ocasiones para sentenciar.

Cuando el empate parecía definitivo, Jorge Pascual, incorporado en el tramo final del duelo, apareció en el minuto 93 para culminar una acción a balón parado y completar la remontada. El resultado permite al Granada acercarse a los puestos altos, mientras el filial donostiarra encadena su tercera derrota.

Sporting de Gijón 3-2 Celta Fortuna

Quien ganó tras caer frente al Oviedo fue el Sporting, que se impuso al Celta Fortuna en El Molinón en un partido que se le complicó pese a jugar toda la segunda parte con un hombre más. El cordobés Antonio Casas, con un doblete, y Guille Rosas firmaron los goles locales.

El filial celeste se adelantó en el minuto 8 por medio de Óscar Marcos, pero Casas aprovechó un error defensivo para empatar antes del descanso. En el añadido, el delantero volvió a marcar de falta tras la expulsión de Meixús.

Rosas amplió la ventaja en el minuto 60, aunque Kibet recortó distancias con un potente disparo desde la frontal. El Celta Fortuna apretó hasta el final, pero el Sporting resistió y sumó tres puntos que no evitaron la pitada de la afición rojiblanca, que pidió la dimisión de la directiva.

Castellón 1-1 Ceuta

El Ceuta, por su parte, prolongó su reacción con un empate en Castalia ante un Castellón que sigue invicto, pero pierde el liderato. Los locales se adelantaron muy pronto, en el minuto 2, gracias a Suero, que aprovechó una asistencia de Álvaro García para batir a Vallejo.

El conjunto caballa reaccionó y asumió el control del partido, aunque no encontró el empate hasta la segunda mitad. Kuki Zalazar, libre de marca en el segundo palo, aprovechó un córner para establecer el 1-1 en el minuto 53.

Con el encuentro abierto, ambos equipos dispusieron de ocasiones para llevarse la victoria. Jakobsen estrelló un balón en el larguero y el Ceuta también tuvo opciones claras en el tramo final.

Las Palmas 2-2 Valladolid

Las Palmas y Valladolid empataron en un partido que prolonga las dudas de ambos equipos. Los locales se adelantaron en el minuto 5 por medio de Pezzolesi, pero el conjunto pucelano reaccionó rápidamente y dio la vuelta al marcador con tantos de Latasa y Ponceau.

El Valladolid, que sigue sin ganar fuera de casa, pudo ampliar su ventaja antes del descanso ante un Las Palmas desorientada. Sin embargo, el conjunto amarillo reaccionó tras el paso por vestuarios y Elías Romero igualó el encuentro en el minuto 54 después de una acción de Jesé que acabó en el poste.

El propio delantero canario tuvo poco después el 3-2, pero no acertó ante Aceves. El Valladolid dispuso de alguna opción más en el tramo final, aunque el marcador ya no se movió.

Girona 0-0 Mallorca

El gran partido de la jornada es el que se disputaba en Montilivi. Un duelo que era casi de Europa no hace mucho. En él, Girona y Mallorca firmaron tablas y desaprovecharon una buena oportunidad para acercarse a la zona de ascenso directo. El equipo catalán llevó la iniciativa y generó las ocasiones más claras, con un remate de Abel Ruiz al larguero y varias intervenciones decisivas de Arnau Tenas.

El guardameta visitante fue clave para mantener el empate, especialmente en el tramo final, cuando el Girona volvió a intensificar su presión. El Mallorca apenas logró inquietar con continuidad y terminó aferrándose a un punto que deja a ambos conjuntos con 14 unidades, a seis de la segunda plaza.

Sabadell 0-0 Andorra

En el partido aplazado el día anterior, Sabadell y Andorra igualaron sin goles en un choque en el que los locales llevaron el peso del partido y disfrutaron de las mejores oportunidades, especialmente en la segunda mitad, pero su falta de acierto les impidió sumar el triunfo.

El conjunto arlequinado mantiene así su condición de invicto en casa y continúa séptimo, a un punto de la promoción. El Andorra, por su parte, enlaza dos jornadas sin perder, aunque regresa a puestos de descenso.

Resultados de la jornada 8 de LaLiga Hypermotion

Eldense 4-1 Real Oviedo

Albacete 1-3 Eibar

Almería 2-1 Burgos

Cádiz 4-0 Leganés

Real Sociedad B 2-3 Granada

Sporting de Gijón 3-2 Celta Fortuna

Castellón 1-1 Ceuta

Las Palmas 2-2 Valladolid

Girona 0-0 Mallorca

Sabadell 0-0 Andorra

Córdoba CF - CD Tenerife (lunes 20:30 h)

Clasificación de LaLiga Hypermotion tras los partidos disputados en la jornada 8

1. SD Eibar - 21 puntos (18 - 7)

2. CD Castellón - 20 puntos (15 - 3)

3. UD Almería - 18 puntos (13 - 5)

4. Girona FC - 14 puntos (14 - 8)

5. RCD Mallorca - 14 puntos (8 - 3)

6. Burgos CF - 14 puntos (12 - 9)

7. CE Sabadell - 13 puntos (8 - 6)

8. Real Sporting - 13 puntos (8 - 8)

9. Granada CF - 11 puntos (13 - 13)

10. Real Oviedo - 11 puntos (8 - 8)

11. UD Las Palmas - 11 puntos (12 - 13)

12. CD Tenerife - 11 puntos (8 - 9)

13. CD Leganés - 11 puntos (6 - 11)

14. Real Valladolid CF - 9 puntos (8 - 11)

15. R. Sociedad B - 8 puntos (11 - 13)

16. CD Eldense - 8 puntos (8 - 10)

17. Celta Fortuna - 8 puntos (10 - 14)

18. Cádiz CF - 7 puntos (11 - 10)

19. FC Andorra - 7 puntos (12 - 15)

20. Córdoba CF - 6 puntos (10 - 16)

21. AD Ceuta FC - 5 puntos (7 - 18)

22. Albacete BP - 1 punto (5 - 15)