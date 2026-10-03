El segundo técnico destituido en la Liga española ya es una realidad

Tras Claudio Barragán e Idiakez, que salió antes de que empezase la temporada, el ex del Betis Alberto González ha sido despedido en el Albacete

Con el fútbol español pendiente de lo que ocurre con la selección en Oviedo, LaLiga Hypermotion sigue adelante y en plena disputa de la octava jornada ha llegado la segunda destitución de un técnico, la tercera si tenemos en cuenta que Idiakez fue cesado en el Cádiz a apenas cuatro días de que arrancase el campeonato.

En este caso, la salida del ex del Betis Deportivo Alberto González se podía esperar en el Albacete. La derrota del equipo manchego (1-3) esta tarde ante el Eibar, líder provisional de Segunda división, ha provocado la destitución del entrenador andaluz.

Como ya le ocurriera en el último partido en casa, ante el Córdoba, el Albacete se adelantó nada más empezar el encuentro y se fue con ventaja al descanso, pero a partir de ahí se vio superado por su rival, que le dio la vuelta al marcador en los veinte primeros minutos y sentenció en el tramo final.

El de Tolox tenía el aval de las dos buenas temporadas realizadas con el Alba en Segunda división, en las que se salvó holgadamente con una décima y una duodécima posición en la clasificación. Sin embargo, este año, su equipo acumula siete derrotas y un solo empate en los ocho primeros encuentros, y marcha colista de la categoría con un solo punto en su haber.

Gracias, Alberto

El club albaceteño ha hecho pública la salida del malagueño con un comunicado en el que agradece todo el trabajo realizado en estos más de dos años que llevaba en el club.

"El Albacete Balompié se ve en la obligación de anunciar que en el día de hoy ha tomado la dificilísima decisión de prescindir de los servicios de Alberto González y su cuerpo técnico, Enrique González y Juanjo Rico.

El club quiere agradecer encarecidamente a Alberto y su equipo de trabajo su dedicación, profesionalidad y entrega durante todo su periplo en el Carlos Belmonte.

Llegado a Albacete el 27 de marzo de 2024, el preparador toloxeño será recordado por hitos como la salvación de la campaña 23-24 o la inolvidable Copa del Rey del pasado curso, entre otros momentos. Recuerdos por los que el albacetismo siempre le tendrá presente tras sentarse en nuestro banquillo en 108 partidos oficiales.

Alberto González se despedirá mañana de la afición albacetista a través de una rueda de prensa que tendrá lugar a las 10:30 horas en la sala de prensa del Carlos Belmonte

Gracias por todo, Alberto."

Alberto González, el segundo que cae con el campeonato comenzado

Alberto González se convierte así en el segundo -o tercer- técnico destituido en LaLiga Hypermotion en lo que va de temporada, según se mire. Tras el mencionado caso de Idiakez, al que sorprendentemente echaron del Cádiz con el plantel hecho para él y a cuatro días del inicio de Liga, y que fue sustituido por Albert Celades; el siguiente en salir fue Claudio Barragán.

El entrenador valenciano subió al Elda el pasado año, pero la previsible llegada de Leo Messi a la entidad alicantina y la apuesta de su grupo por fichajes de más renombre, se decidió sustituir al exinternacional español por un técnico con más bagaje como era Javi Calleja. La sustitución llegó en la cuarta jornada tras empatar el Eldense con el Mallorca. Josep Ferrando ocupó provisionalmente el banquillo en Gijón y Calleja se hizo cargo del mismo en la última jornada, logrando su primer triunfo este viernes ante el Oviedo.