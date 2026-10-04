Álex Sola, jugador del Almería, se estrella con su coche y se va corriendo

El extremo donostiarra estuvo celebrando la victoria de su equipo, en la que no participó, y protagonizó un accidente de tráfico de madrugada, dando luego positivo en el control de alcoholemia

De momento, Álex Sola no ha logrado hacerse con un sitio en los planes de García Pimienta en la UD Almería. Tras aterrizar el pasado verano a coste cero procedente del Granada, el extremo donostiarra debutó como titular en la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, siendo sustituido en el descanso. Desde entonces, ha vuelto a participar en otros cuatro choques, saliendo desde el banquillo a falta de menos de un cuarto de hora. Pero en el último, esta pasado domingo ante el Burgos, se quedó sin minutos, lo que no le impidió salir a celebrar el triunfo por 2-1 obtenido en el UD Almería Stadium.

Tras toda la noche fuera, el ex jugador de la Real Sociedad, de 27 años, se convirtió en triste protagonista del post-partido al sufrir un aparatoso accidente de tráfico de madrugada. En realidad, casi amaneciendo ya, pues eran las 07:20 de la mañana cuando empotró su coche contra varios vehículos que estaban aparcados en la Avenida de Montserrat de la capital almeriense, cerca de una rotonda próxima a una conocida gasolinera, en dirección a Murcia.

Los vecinos de la zona grabaron la escena

El impacto fue importante y eso despertó a los vecinos de la zona, algunos de los cuales grabaron desde sus domicilios la escena, sin saber quizás que se trataba de un futbolista del equipo rojiblanco. Con las ruedas del eje delantero dobladas, el BMW gris de gran cilindrada que conducía quedó en medio de la calzada y lo sorprendente fue ver cómo Álex Sola se detenía a coger algo del interior del mismo y se marchaba corriendo.

Como ha informado La Voz de Almería, desde el Servicio de Emergencias, al recibir varias llamadas, se dio aviso a la Policía Local, que presentó en el lugar de los hechos y abrió un atestado por un posible delito contra la seguridad vial relacionado con la alcoholemia. De hecho, el mismo medio indica que el jugador vasco dio positivo posteriormente al test que mide el nivel de alcohol en el organismo.

Un caso similar al de Aridane Hernández

Por fortuna no hubo heridos y Álex Sola también se encuentra bien físicamente. Pero lo cierto es que llueve sobre mojado en este sentido en el club indálico, pues ya la pasada campaña se vivió un episodio similar con Aridane Hernández, ahora en el Atlético Paso, como protagonista. El central canario estrelló su Porsche Cayenne contra tres coches en el barrio de La Vega de Acá, a la entrada del residencial donde vivía, y provocó varios desperfectos, dando igualmente positivo en el control de alcoholemia. Incluso, tuvo que ser arrestado por las autoridades, si bien fue puesto en libertad tras varias horas detenido, a la espera de un juicio rápido.