Las lluvias torrenciales cambian LaLiga Hypermotion que vive el despertar del Cádiz y el mazazo del Almería

El Sabadell-Andorra se suspende por la alerta en Cataluña; victorias de Eibar y Almería arriba y del Cádiz en la cola

El Eibar se afianza en puestos de ascenso, el Almería se gana el derecho a ser el primer aspirante a quitarles la plaza y el Cádiz sale de la quema provisionalmente en una jornada de sábado en la que el temporal hizo estragos y rompió el calendario, al obligar a la suspensión del Sabadell-Andorra.

El partido entre el cuadro vallesano y el del Principado que preside Piqué estaba previsto para este sábado a las 18:30 horas, pero tuvo que ser aplazado debido a la alerta por lluvias torrenciales activada en Cataluña. La suspensión de actividades deportivas y las restricciones de movilidad en varias comarcas, entre ellas el Vallès Occidental, donde se encuentra Sabadell, impedían garantizar el normal desarrollo del encuentro. Ante esto, el club catalán solicitó el aplazamiento, que le fue concedido.

Albacete 1-3 Eibar

En el primer duelo del día, el Eibar venció en Albacete en un partido en el que el conjunto manchego dispuso de más ocasiones, pero no logró convertirlas. Era la séptima derrota del Albacete en ocho partidos y, tras ella, su entrenador, Alberto González, era destituido.

Pese a ello, su equipo se adelantó por medio de Rober en el minuto 2 y mandó en el primer tiempo, pero tras el descanso llegó el descalabro. Mada empató nada más arrancar el segundo tiempo y un gol en propia puerta de Lluís López puso por delante al Eibar en el 65'. Con el Albacete a la desesperada y Magunagoitia sosteniendo al equipo vasco con varias intervenciones, Pejiño sentenció en el tiempo añadido.

Almería 2-1 Burgos

El gran duelo del día se vivía en tierras almerienses, donde peleaban dos equipos con aspiraciones de ascenso. En él, el Almería remontó ante el Burgos con dos goles en el último cuarto de hora y sumó su quinta victoria consecutiva. El conjunto burgalés se adelantó en el 40 por medio de Karrikaburu, tras una primera parte en la que controló el juego y limitó las opciones locales.

Tras el descanso, el Almería aumentó su presencia ofensiva y obligó al Burgos a replegarse. Arribas fue clave en la reacción local. En el minuto 77, asistió a Cipenga para que empatara de cabeza y, siete minutos después, otra acción suya terminó con Miguel de la Fuente marcando el 2-1 desde la frontal. El triunfo mantiene al Almería en la tercera posición de LaLiga Hypermotion, a tres puntos del liderato, mientras el Burgos pone fin a su racha de tres victorias seguidas.

Cádiz 4-0 Leganés

En el partido que cerraba el sábado, el Cádiz logró su primera victoria de la temporada tras golear al Leganés y metió al conjunto pepinero en una tremenda crisis.

Cordero adelantó al conjunto gaditano en el minuto 5, ventaja que se mantuvo hasta el descanso tras una primera parte en la que los locales controlaron el partido y apenas concedieron ocasiones. El Leganés no encontró respuesta pese a que Morata jugó todo el partido.

Tras la reanudación, Vladys amplió la ventaja en el minuto 54 y Cordero volvió a marcar en el 71 para completar su doblete. Moueffek cerró la goleada a poco del final ante la algarabía del numeroso público presente en el JP Financial. El triunfo permite al Cádiz salir provisionalmente de los puestos de descenso, mientras que el Leganés encadena su segunda derrota consecutiva.

Resultados y horarios de la jornada 8 de LaLiga Hypermotion

Eldense 4-1 Real Oviedo

Albacete 1-3 Eibar

Almería 2-1 Burgos

Cádiz 4-0 Leganés

Sabadell - Andorra — suspendido por el temporal; queda pendiente de nueva fecha.

Domingo

14:00 — Real Sociedad B - Granada

16:15 — Sporting de Gijón - Celta Fortuna

18:30 — Castellón - Ceuta

18:30 — Las Palmas - Valladolid

21:00 — Girona - Mallorca

Lunes

20:30 — Córdoba CF - CD Tenerife

Clasificación provisional de LaLiga Hypermotion tras los partidos disputados en la jornada 8

1. Eibar - 21 puntos (18-7)

2. Castellón - 19 puntos (14-2)

3. Almería - 18 puntos (13-5)

4. Burgos - 14 puntos (11-8)

5. Girona - 13 puntos (14-8)

6. Mallorca - 13 puntos (8-3)

7. Sabadell - 12 puntos (8-6)

8. Oviedo - 11 puntos (8-8)

9. Tenerife - 11 puntos (8-9)

10. Leganés - 11 puntos (6-7)

11. Las Palmas - 10 puntos (10-11)

12. Real Sporting - 10 puntos (5-6)

13. Granada CF - 8 puntos (10-11)

14. R. Sociedad B - 8 puntos (9-10)

15. CD Eldense - 8 puntos (8-10)

16. Celta Fortuna - 8 puntos (8-11)

17. Real Valladolid CF - 8 puntos (6-9)

18. Cádiz CF - 7 puntos (11-10)

19. FC Andorra - 6 puntos (12-15)

20. Córdoba CF - 6 puntos (10-16)

21. AD Ceuta FC - 4 puntos (6-17)

22. Albacete BP - 1 punto (5-15)