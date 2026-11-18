Aterrizado en Heliópolis a mitad de la peor temporada hasta que alcanza la memoria, renovó a las puertas de Segunda división para comandar la última 'operación retorno' y consolidarse en la portería de un equipo que volvió a Europa con él portando el brazalete; a los 39 años, acaba de anunciar que cuelga los guantes

Este 18 de noviembre, aprovechaba Antonio Adán sus redes sociales para anunciar que cuelga los guantes a los 39 años. Su último equipo, hasta el verano pasado, fue el Esteghlal FC iraní, tercera experiencia en el extranjero del canterano del ﻿Real Madrid﻿, que tuvo una breve experiencia en el ﻿Cagliari italiano antes de llegar al ﻿Real Betis﻿, para después dejar su sello en el ﻿Sporting Clube luso, con el que ganó cinco títulos en cuatro años. Antes, tras los cuatro y medio en la ﻿Avenida de La Palmera﻿, el campeón continental con ﻿España sub 19 levantó una ﻿Supercopa de Europa con el ﻿Atlético de Madrid﻿, confirmando una trayectoria longeva y exitosa, hablando en el campo y siendo ﻿prudente fuera del mismo.

Llegó, vio, se quedó y venció

En plena decadencia deportiva y económica, a mitad de la peor temporada que se recuerda en ﻿Heliópolis﻿, una ﻿13/14 que terminó con el descenso a ﻿Segunda división con ﻿25 puntos﻿, una de las pocas luces entre tanta sombra (con el debut de un tal ﻿Dani Ceballos que luego sería capitán general en la ahora conocida como ﻿LaLiga Hypermotion﻿) fue la llegada de ﻿Antonio Adán﻿. En ese mercado invernal, el ﻿Real Betis ﻿contrataba un guardameta impensable para la mayoría, por calidad y formación, pero, encima, el madrileño no se tiró del barco, sino que acabaría renovando a las pocas semanas para devolver a los verdiblancos a la elite. Dicho y hecho, con ﻿40 partidos y ﻿18 porterías a cero﻿, lo jugó todo hasta consumar el ascenso, dejando los dos últimos a ﻿Dani Giménez﻿.

Ya con la '﻿operación retorno﻿' consumada, gracias a otros líderes como Rubén Castro, Jorge Molina o Salva Sevilla﻿, Antonio Adán fue un bastión en esa ﻿reconstrucción de los heliopolitanos, que, afortunadamente, no han tenido que volver a pasar por ese trago. Pese al baile de entrenadores y una ﻿inestabilidad que continuó hasta la actual '﻿era Pellegrini﻿', el cancerbero de orígenes merengues sentó las bases de una ﻿modernidad que ahora colecciona elogios, aportando ﻿firmeza y ﻿credibilidad al emergente proyecto y participando del feliz regreso a competiciones europeas con Quique Setién tras una travesía por el desierto en la que no se le cayeron los anillos ni le temblaron las piernas. Eligió el camino difícil para dejar huella.

Unos números dignos de reconocimiento en verdiblanco

El ﻿Real Betis es el equipo donde más partidos ha jugado ﻿Antonio Adán a lo largo de su carrera, con ﻿165 oficiales﻿, en los que encajó ﻿238 goles y dejño ﻿54 veces la portería a cero. Casi ﻿15.000 minutos repartidos entre Primera división, Segunda división, Copa del Rey y Europa League. La gran mayoría de ellos, con el brazalete de capitán, pues el club y sus compañeros quisieron recompensar su apuesta por quedarse en las malas brindándole un privilegio que le venía, como suele decirse, como anillo al dedo. Honró el madrileño un distintivo clave en cualquier vestuario y dejó un sello inconfundible de seriedad y saber estar en la afición, que ahora le despide con los honores que merece.