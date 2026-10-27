La prelista de Luis de la Fuente para los partidos de España contra Chequia e Inglaterra de la Nations League

El seleccionador español, que el próximo 6 de noviembre dará su segunda convocatoria tras ganar España el Mundial, ya facilitó el pasado viernes su prelista a los clubes implicados; de ahí saldrá la relación definitiva de 26 futbolistas

Luis de la Fuente, seleccionador español, dará su próxima convocatoria el próximo 6 de noviembre, correspondiente a los dos últimos partidos de la Liga de Naciones, contra Inglaterra y República Checa. Serán dos encuentros clave, pues la vigente campeona del mundo se juega el primer puesto de su grupo.

Será la segunda lista de Luis de la Fuente después de que España ganara el Mundial el pasado verano en Nueva York, una segunda estrella que este pasado lunes, en Londres, le sirvió para conquistar, también, el Balón de Oro a mejor entrenador de la temporada. El de Haro dio ya su primera lista el pasado mes de septiembre, cuando se comenzó un ciclo nuevo en el que se quedaron atrás campeones del mundo como Gavi, por decisión técnica, Borja Iglesias, lesionado, o Marcos Llorente, quien semanas antes había anunciado que se retiraba de la Selección.

Partido trascendental contra Inglaterra en el Metropolitano el 15 de noviembre

De los dos encuentros que tenga que disputar España en el próximo parón de selecciones, el más trascendental será el del día 15 contra Inglaterra, previsto en el Estadio Metropolitano de Madrid. Será el segundo de los dos encuentros, pues tres días antes lo internacionales españoles tendrán que viajar hasta República Checa para enfrentarse al combinado dirigido por Santi Denia, exseleccionador sub 21 de España.

Los 26 seleccionados por Luis de la Fuente, por tanto, quedarán concentrados el lunes 9 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, viajando a Praga el martes 11.

La lista de Luis de la Fuente: 26 convocados

26 serán los futbolistas que convoque Luis de la Fuente para los dos próximos partidos de España, correspondientes para la Liga de Naciones. Una relación de convocados que saldrá de la prelista ya facilitada por el técnico riojano y la RFEF el pasado viernes a los clubes implicados. De ahí saldrán los 26 elegidos.

Falta ahora por saber cuáles serán las principales novedades con respecto a la ventana de selecciones anterior, que culminó el pasado 6 de octubre y que contó con varias modificaciones a lo largo de la misma, después de que Luis de la Fuente diera una primera lista inicial.

Las principales dudas de Luis de la Fuente para su convocatoria ante Chequia e Inglaterra

Facilitada una prelista en la que, lógicamente, está presente todo el bloque habitual de Luis de la Fuente, ganadores del Mundial el pasado verano. Del resto de jugadores preconvocados saldrán el tercer delantero y los sustitutos de los lesionados.

Luis de la Fuente, pendiente de Pedro Porro

Pedro Porro, lateral derecho del Tottenham, está en la fase final de su recuperación, por lo que está por ver si De la Fuente podrá volver a contar con él esta convocatoria. Quienes no estarán con total seguridad son Eric García y Dani Olmo, lesionados muscularmente.

Futbolistas como Roben Le Norman, Jon Martín, Gasiorowski o Mosquera aspiran a hacerse con una oportunidad en defensa, mientras que por Olmo, todo un habitual en sus planes, De la Fuente tendrá que buscar alternativas. O apuesta por un extremo o por otro centrocampista.

El tercer delantero de España, abierto

Mucho más abierto está el puesto de tercer delantero de la Selección, una vez que Borja Iglesias se confirme que no volverá a estar disponible por lesión. Roberto Fernández y Carlos Espí ya estuvieron en la última lista de España, mientras que futbolistas como Sergio Camello, el exmadridista Gonzalo García o Samu Aghehowa, ya recuperado de su grave lesión, aspiran a ser citados en esta ocasión.