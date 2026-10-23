Luis de la Fuente se rinde a Messi y deja clara su preferencia para el Balón de Oro

El seleccionador español ha elogiado la trayectoria de Leo Messi, ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes, y también ha hablado sobre su favorito para el próximo Balón de Oro

Luis de la Fuente ha elogiado la trayectoria de Leo Messi durante su visita a Oviedo con motivo de los Premios Princesa de Asturias, donde el futbolista argentino recogerá el galardón de los Deportes. El seleccionador español ha destacado tanto la dimensión deportiva del argentino como su comportamiento fuera del campo.

El técnico riojano ha atendido a los medios a su llegada al Hotel de la Reconquista, antes de la recepción ofrecida por los reyes de España. Allí ha valorado el reconocimiento que recibirá el exjugador del FC Barcelona, al que considera una figura de referencia por todo lo que ha aportado al fútbol.

El legado de Messi, a juicio de De la Fuente, está fuera de toda duda. El seleccionador ha definido su carrera como "excepcional" y al futbolista como "fantástico". "Es un ejemplo de muchos valores en el plano humano y en lo deportivo y siempre es muy prestigioso que haya personalidades de este calibre que reciban este tipo de premios", ha señalado.

De la Fuente también ha expresado su deseo de que algún futbolista español pueda recibir en el futuro un reconocimiento de esta dimensión. Para el seleccionador, sería "un orgullo" que otro jugador español se sumara a una lista en la que ya figuran la selección española, premiada en 2010 tras conquistar el Mundial de Sudáfrica, además de Iker Casillas y Xavi Hernández, reconocidos por representar la amistad y el juego limpio por encima de la rivalidad entre clubes.

De la Fuente no esconde su deseo para el Balón de Oro

La entrega del Balón de Oro, prevista para el próximo lunes en Londres, también ha aparecido en la conversación. De la Fuente ha evitado decantarse por un candidato concreto, aunque sí ha dejado claro qué le gustaría que ocurriera en la gala: que el premio recayera en un futbolista español.

Al margen de la actualidad deportiva, el seleccionador afrontará en noviembre otro compromiso, esta vez ligado a su tierra. De la Fuente será el padrino de la Gran Recogida del Banco de Alimentos de La Rioja, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de noviembre. La iniciativa busca superar los 167.840 kilos de alimentos reunidos en 2025 y alcanzar los 175.000 este año.

En un vídeo difundido durante la presentación de la campaña, el técnico animó a la ciudadanía a participar y mostró su confianza en la respuesta solidaria de los riojanos. "Estoy convencido de que volveremos a demostrar que juntos podemos hacer grandes cosas", afirmó.