David Ferrer confirma la sorpresa con España en la Copa Davis: Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez y Marcel Granollers

La Real Federación Española de Tenis ha hecho oficial este mismo lunes la lista de 'convocados' de cara a las finales de Copa Davis que se disputarán desde el 24 hasta el 29 de noviembre. Davidovich era una de las dudas pero tras su título en Shanghai, ha irrumpido como el quinto en la lista

Este lunes era la fecha elegida por la Real Federación Española de Tenis para dar a conocer la lista de convocados para la disputa de las finales de Copa Davis que se celebrarán del 24 al 29 de noviembre en Bolonia (Italia). La final de la Copa Davis será entre ocho países (España, Austria, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Corea del Sur, Chequia y Canadá).

Había dudas este lunes sobre si David Ferrer, capitán del equipo español de Copa Davis, incluiría a uno de los tenistas más en forma del panorama nacional como es Alejandro Davidovich. El malagueño ganó recientemente la final del Masters 1000 de Shanghai ante otro español, Rafa Jódar. Alejandro Davidovich estuvo todo el Masters 1000 mandando mensajes a través de sus firmas en el objetivo de la cámara en la que los tenistas suelen firmar y el propio David Ferrer declaró que si el malagueño eran hacia él, habría que preguntarle a él.

David Ferrer decide con Davidovich, Rafa Jódar y Carlos Alcaraz de cara a la Copa Davis

David Ferrer finalmente no ha tenido otro remedio que convocar a Alejandro Davidovich aunque está por confirmar si el malagueño será el segundo cabeza de serie del equipo español. El otro tenista que aspira a esa posición es Rafa Jódar, finalista en Shanghai y en pleno crecimiento siendo el protagonista del ascenso más importante en el ranking ATP en este 2026.

El resto de la lista de David Ferrer de cara a la final a ocho de la Copa Davis estaba meridianamente claro ya que Carlos Alcaraz será el número 1 y acompañado por Pedro Martínez y Marcel Granollers, que serán los que en teoría disputarán el doble ante Austria, el primer rival de España en la pelea por la 'ensaladera'.

La Copa Davis: el camino de España a por su séptima ensaladera

El equipo español de Copa Davis, capitaneado por David Ferrer, buscará a partir del 26 de noviembre su séptima ensaladera. Tras ser subcampeón en 2025 y teniendo como último título el de 2919, los Alcaraz, Jódar, Davidovich, Pedro Martínez y Granollers, se medirán en cuartos de final a Austria a partir, como mínimo de las 17:00 horas.

Antes en Bolonia, jugarán Chequia ante Canadá el martes 24, Italia ante Corea del Sur el miércoles 25 y el mismo jueves 26, Gran Bretaña ante Alemania. España es una de las favoritas a ganar la Copa Davis y el propio David Ferrer, tras anunciar la convocatoria de los tenistas que estarán en Bolonia, se mostró tranquilo por ese papel de favorito: "Tenemos muy buen equipo sin lugar a dudas. Con Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Davidovich, un buen doble con Marcel Granollers y Pedro Martínez. Contento de poder contar con todos los jugadores y muy ilusionados obviamente somos uno de los equipos favoritos para ganar la Copa Davis, pero no pasa nada, siempre es mejor tener a los mejores jugadores".

David Ferrer como capitán del equipo español de Copa Davis

Si España supera a Austria en los cuartos de final, se enfrentaría en las semifinales de la Davis al vencedor del Gran Bretaña - Alemania el sábado 28 de noviembre y en caso de alcanzar la final, si rival saldría entre Italia, Corea del Sur, Chequia o Canadá. Los anfitriones, una Italia que llega sin Sinner, partía como favorita pero la baja del número 1 del ranking ATP les ha cambiado las aspiraciones.