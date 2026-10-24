Alejandro Davidovich desvela el misterio de sus firmas: "Todos esos mensajes hacían referencia a jugadas y conceptos de ajedrez"

El ganador del Masters 1000 de Shanghái atraviesa el mejor momento de su carrera deportiva. El malagueño ha señalado que los mensajes que escribía en el torneo chino no hacían ninguna referencia a David Ferrer, capitán de España de la Copa Davis

Alejandro Davidovich es uno de los hombres de moda en el deporte español después de que el malagueño haya ganado el torneo de Chendgú y el Masters 1000 de Shanghái. Un excelente rendimiento que le va a valer para ser convocado a las finales de la Copa Davis que se van a disputar a finales de noviembre en Bolonia (Italia). El andaluz ha sido también protagonista por escribir mensajes crípticos en las cámaras cuando ganaba en el torneo de Shanghái que algunos no tardaron en decir que eran dardos a David Ferrer. Alejandro Davidovich ha aclarado que no era así y que todo era referencia al ajedrez, juego que le ha ayudado a crecer como tenista últimamente.

Tras ganar en Shanghái, Alejandro Davidovich ha reflexionado sobre su crecimiento en los últimos meses. "Trabaje mucho el aspecto físico; de hecho, hice una pretemporada de cinco o seis semanas. Sabía que físicamente no iba a fallar en ningún momento, quitando Tokio, donde llegué muy justo y casi no tenía fuerzas. Estaba seguro de que mi nivel físico era muy alto y que por ahí no iba a flojear, lo cual me dio muchas fuerzas para seguir empujando. Si me encuentro bien físicamente, mentalmente también lo voy a estar y me mantendré más tranquilo porque sé que voy a correr a por todas las bolas y a luchar cada punto".

El tenista malagueño ha aclarado que los mensajes no hacían referencia a David Ferrer quien lo va a convocar para jugar a la Copa Davis a pesar de que Davidovich no ha sido parte del equipo español. "Todos esos mensajes hacían referencia a jugadas y conceptos de ajedrez. El primero, cuando puse que estaba bien, era simplemente porque había ganado un gran partido, al igual que los siguientes cuando ponía que 'estamos'. Y lo de 'esperando' en el segundo mensaje se debe a que en el ajedrez hay que tener mucha paciencia y esperar al movimiento del rival. Además, con Pepo, que juega de forma muy defensiva al ajedrez, me aburría viéndole jugar".

Los hermanos Clavet, fundamentales para su crecimiento

Alejandro Davidovich Fokina, que en el pasado mes de mayo rompió con su anterior entrenador Mariano Puerta, ha encontrado la estabilidad con los hermanos Clavet: Pato y Pepo. "Bueno, a ver, sí que es verdad que el que más tiempo ha estado conmigo estos dos meses y medio ha sido Pato. Pato ha estado conmigo la mayoría del tiempo. Pepo creo que estuvo la primera semana y la última, pero Pato es el que ha estado más tiempo conmigo y pienso que hacemos muy buen equipo", ha desvelado tras el torneo de Chendgú.

Davidovich ha explicado también las diferencias entre los dos. "Al final, Pepo tiene su tranquilidad y Pato es exigente conmigo, y eso también me gusta. Obviamente, Pepo es exigente, pero de otra manera. Creo que los dos hacen muy buen equipo juntos y, obviamente, espero que esto sea a largo plazo, porque es lo que busco a día de hoy. Cuando lo dejé con mi ex entrenador, yo buscaba perfiles que también hubiesen sido tenistas y que me pudieran transmitir otras cosas. Pepo y Pato me transmiten otras cosas, así que hago todo el conjunto y, al final, me hacen mejor jugador".