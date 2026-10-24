La reflexión de Medvedev, número 5 del ranking ATP: "Los sueños no cambian necesariamente con la edad, aunque sí cambian las propias emociones y la forma de ver las cosas"

El tenista ruso, en semifinales del ATP 250 de Almaty, fue cuestionado por BBTennis sobre su retirada cuando está aún entre los mejores del ranking ATP. Medvedev, que alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Shanghai recientemente, sueña con que este momento se produzca en Rusia. "En realidad, me daría igual contra quién jugara", admitió

Daniil Medvedev sigue siendo a sus 30 años uno de los tenistas más importantes del circuito ATP. Después de alcanzar las semifinales recientemente las semifinales del Masters 1000 de Shanghai, donde cayó ante Rafa Jódar, el tenista ruso ha vuelto por sus fueros en el ATP 250 de Almaty. Medvedev disputará este sábado unas nuevas semifinales y se medirá a Bublik.

Después de que Medvedev superase en cuartos de final al francés Atmane, el tenista ruso habló para BBTennis en plena carrera por disputar al final de año las ATP Final 2026 que se disputarán en la ciudad italiana de Turín. Preguntado por su retirada, Medvedev dejó claro que su gran deseo es que esta se produzca en su Rusia natal aunque teniendo en cuenta la situación en su país, parece sumamente complicado por el momento.

Medevedev reflexiona sobre los sueños y la edad

Medvedev, número 5 del ranking ATP, dejó una importante reflexión sobre cómo los sueños no cambian a pesar de ir cumpliendo años: "Los sueños no cambian necesariamente con la edad, aunque sí cambian las propias emociones y la forma de ver las cosas. Sería una conversación demasiado larga para explicarlo con precisión aquí. Sigo teniendo sueños, disfruto del tenis y de algunas cosas que lo rodean. Hay momentos en los que no es así, pero esa ya es otra historia".

Medvedev también confirmó su deseo de que los torneos regresen nuevamente a Rusia aunque dejó claro que aún no ha pensado en cómo retirarse: "No he pensado demasiado en cómo me gustaría retirarme de este deporte, pero, por supuesto, si los torneos volvieran a Rusia, sería ideal. Especialmente si se disputaran al final de la temporada, como ocurría antes. Si no fuera así, este torneo parece una buena opción". Aunque el ruso apuntó a que no le importaría demasiado el rival para retirarse: "En realidad, me daría igual contra quién jugara. Podría ser un joven de 18 años al que todavía no conocemos. Aunque, si fuera alguien de Rusia, probablemente sería más divertido... o quizá más triste".

El cambio del tenis, que también sufre Medvedev

Medvedev recordó sus comienzos en el mundo del tenis y cómo este ha cambiado ya que ahora cuando te enfrentas a los mejores 50 del ranking ATP, es imposible tener un plan: "Es una pregunta muy difícil. Hay algo que me parece importante: cuando yo empecé a jugar y llegué al circuito, había tenistas dentro del top 50 contra los que tenías un plan de juego muy claro. Por ejemplo, alguno tenía un revés que no era especialmente bueno, pero estaba entre los 50 mejores porque jugaba muy bien con la derecha, sacaba muy bien e intentaba aprovechar esas virtudes".

Insistió Medvedev en ese aspecto de evolución de los tenistas: "Ahora es difícil encontrar un jugador al que le falte claramente algún golpe y que no sea capaz, incluso, de disputar un partido extraordinario y derrotar a uno de los mejores. Antes había enfrentamientos en los que un jugador podía dominar claramente a otro, con balances como 20-0 o 15-0. Hoy me parece mucho más complicado encontrar diferencias tan grandes entre jugadores".

Zanjó y termino Medveded apostando por el incremento general que ha tenido el tenis en los últimos años: "El nivel general del tenis ha subido, eso es indudable. En cuanto a los aspectos tácticos y físicos, siguen existiendo distintas características y estilos, así que es una pregunta complicada. He intentado responder lo mejor posible".