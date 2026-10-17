Escándalo de Medvedev ante Rafa Jódar en Shanghái: "No me importa la multa, me retiro si no me la muestras"

El tenista ruso amenazó con marcharse de la pista en plena semifinal del Masters 1000 de Shanghái tras negarle el juez de silla, una imagen del ojo de halcón. "Por protocolo solo mostramos el último golpe", afirmó el árbitro

Este sábado, Rafa Jódar se convirtió en el segundo finalista del Masters 1000 de Shanghái. El tenista madrileño se enfrentó a un Daniil Medvedev que no se lo puso sencillo a Rafa Jódar. El encuentro terminó en dos set, 6-3 y 6-4 y de este modo, Rafa Jódar acompañó al otro español en liza, Alejandro Davidovich para la final que se disputará este próximo domingo.

Jugar frente a Medvedev es hacerlo ante un tenista que en cualquier momento la puede liar pero no por su indudable nivel tenístico, sino por un temperamento que ya le ha costado más de una llamada de atención mientras estaba en una pista. Este sábado Medvedev, quizás algo frustrado al ver que no podía con Rafa Jódar, protagonizó otro momento en el que incluso llegó a amenazar con retirarse de la pista.

Medvedev amenazó con retirarse ante Rafa Jódar

Durante el transcurso del primer set, mientras se disputaba el séptimo juego con 4-2 a favor de Rafa Jódar y servicio a favor del español, Medvedev reclamó una bola que el pensaba que se le había ido al tenista español. El juez de silla la había dado por buena y había marcado como mala la del propio tenista ruso. Por tanto, el juez de silla solo podía mostrarse esa última bola según señala el reglamento.

Fue ahí donde empezó el espectáculo de Medvedev con la ventaja para Rafa Jódar. El ruso pidió ver la bola. "Quiero que me enseñes dónde botó su pelota", solicitó y el juez de silla elegido para una de las dos semifinales de Shanghái, le explicaba a Medvedev que por protocolo esto era imposible: "Por protocolo solo mostramos el último golpe", que en este caso era el del propio tenista ruso.

Parece que Medvedev no se quedó demasiado conforme con la explicación del árbitro ya que de forma sorprendente afirmó que su intención era retirarse y que le daba igual la multa económica: "Me voy a retirar. No me importa la multa, me retiro si no me la muestras".

El juez de silla cedió ante Medvedev en el Masters 1000 de Shanghái

El árbitro del duelo entre Rafa Jódar y Medvedev terminó cediendo ante las exigencias del tenista ruso y a pesar de que estaba incumpliendo el reglamento, terminó mostrándole a Daniil una bola que había entrado. Medvedev se salió con la suya aunque el punto no cambió de lado y fue para un Rafa Jódar que sacó de sus casillas al tenista ruso.

Tras el encuentro, Medvedev asumió el gran nivel de Rafa Jódar y también asumió que podía haber estado mejor en su tenis: "Ha jugado muy bien hoy. Estaba bien en el resto. Creo que yo podría haber estado mejor en mi saque, en materia de precisión. Pero él también puso mucha presión en el resto y creo que eso fue lo que marcó la diferencia, que él fue mejor en el resto que yo".