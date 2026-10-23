Gavi y el club de su corazón: "﻿Soy del Barça y siempre lo seré﻿, me viene de ver al mejor equipo de la historia, el Barça de Xavi e Iniesta"

El centrocampista, nacido en Los Palacios y Villafranca, ha recordado como fue irse a vivir a Barcelona, algo que no tenía claro ya que no quería salir de su pueblo: "Era muy pequeño y no quería salir de mi pueblo, separarme de los amigos. Era cambiar de vida totalmente"

Pablo Páez Gavira, conocido como Gavi, nació en Los Palacios y Villafranca y pasó por la cantera del Real Betis antes de que en 2015, con apenas 11 años, fichara por el Barcelona para instalarse en La Masia y llegar a debutar con el primer equipo el 29 de agosto de 2021, con apenas 17 años, frente al Getafe.

Tras ganar el Mundial el pasado verano con España, el palaciego afronta una temporada muy ilusionante en la que espera seguir cosechando éxito con el Barcelona, el club de sus amores, tal y como ha reconocido en más de una ocasión, porque aunque nació y vivió a escasos kilómetros de Sevilla, Gavi siempre fue del FC Barcelona.

¿El motivo? La influencia del mejor Barça de todos los tiempos, el cual Gavi veía en la tele y que luego pudo ver de cerca en Barcelona. "Me viene de ver al mejor equipo de la historia, el Barça de Xavi, Iniesta y compañía. Desde ahí soy del Barça y siempre lo seré", afirmaba el centrocampista echando la vista atrás, que eso si, nunca ha renegado de sus raíces, donde ha sido homenajeado en varias ocasiones tras sus éxitos con la selección española.

De hecho, el ahora futbolista del FC Barcelona ha recordado como cuando le surgió la posibilidad de cambiar el Betis por el Barcelona no lo veía claro porque suponía un cambio muy grande en su vida.

"Recuerdo que dos meses antes les dije a mis padres que no quería venir, que tenía miedo de encontrarme lo que fuese. Hoy doy gracias a mis padres, fueron los primeros en tener claro que debían traerme aquí. Era muy pequeño y no quería salir de mi pueblo, separarme de los amigos. Era cambiar de vida totalmente", reconocía el canterano azulgrana en una entrevista a La Vanguardia.

Cuanto Gavi llegó al Barça además estuvo varios meses en los que no podía jugar ya que sobre el club azulgrana recaía una sanción de la FIFA. "No pude aguantar sin jugar, para mí es como respirar. Así que lo solucioné como pude. Decidí apuntarme a una liga de fútbol sala del colegio donde estudiaba. Marcaba cuatro o cinco goles en cada partido. Lo ganamos todo, menos el día que nos jugábamos la Liga", ha recordado.

Gavi, una historia de superación

Gavi irrumpió en el primer equipo del FC Barcelona en 2021, con apenas 17 años, y rápidamente se convirtió en una de las grandes promesas del fútbol europeo. Su intensidad, personalidad y capacidad para competir le permitieron ganarse un sitio en el equipo y debutar con la selección española, convirtiéndose entonces en su internacional más joven.

Bajo las órdenes de Xavi Hernández, se consolidó como una pieza importante del Barça campeón de Liga y Supercopa en la temporada 2022-23. Su progresión también le llevó a conquistar el Golden Boy y el Trofeo Kopa en 2022.

Sin embargo, su carrera sufrió un duro revés en noviembre de 2023, cuando una rotura del ligamento cruzado anterior lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante casi un año, perdiéndose la Eurocopa de 2024. Tras regresar en octubre de 2024, volvió a contribuir a los éxitos azulgranas, pero una nueva lesión de rodilla en septiembre de 2025 frenó de nuevo su progresión.

En marzo de 2026 volvió a jugar con el Barça, dispuesto a recuperar su mejor versión. Ahora, el centrocampista palaciego afronta el reto de recuperar la continuidad y ganarse de nuevo un puesto importante en el equipo de Hansi Flick. Gavi sigue luchando por recuperar el protagonismo que conquistó desde su irrupción. Su talento está fuera de toda duda, el desafío ahora es dejar atrás las lesiones y volver a brillar con la camiseta azulgrana.