Sigue coleando la no roja a Güler en clave 'El Clásico': "¿Alguien no vio un codazo allí? Curiosamente, la cámara no funcionaba"

El adjunto a la presidencia del Barça recuerda que también hubo un apagón selectivo en el Santiago Bernabéu en la 23/24 cuando Lunin sacó aparentemente de dentro un remate de exterior de Lamine Yamal, aunque aboga por pasar página: "Tampoco podemos estar llorando todo el día"

"Aquí hay medios un poco de Barça-Madrid o de general. ¿Alguien no vio un codazo allí? No, las imágenes no... Bueno, igual el que hacía las imágenes, no sé, en aquel momento... Pasó también en un gol, no sé si os acordáis, creo que fue de Robert Lewandowski o de Lamine Yamal... De Lamine, de Lamine, que curiosamente esa cámara, la de esa esquina, no funcionaba. Aquel día no funcionaba. Y era el único ángulo donde se veía que el balón había entrado. Pues no funcionaba. Bueno, oye, tampoco nos pusimos a hacer una guerra por eso. Simplemente, pues, en ese momento, si hay ese error, pues te lo tragas", apuntaba este jueves Enric Masip, directivo del FC Barcelona.

El adjunto a la presidencia de la entidad culé ha aprovechado su presencia en un evento de pádel para rememorar la polémica mayor del último Real Madrid-Sevilla FC, cuando Arda Güler se zafó de un agarrón continuado de 'Peque' Fernández soltando un codazo que derribó al atacante nervionense. No sólo no fue expulsado el mediapunta turco, autor poco después del 1-0 de los merengues, sino que no vio siquiera amonestación. Uno de los agravios, junto al dudoso penalti de Andrés Castrín a Kylian Mbappé que dio origen al 3-0 y la falta previa no señalada a Ibrahima Konaté sobre Robbie Ure en la acción inmediatamente anterior al segundo tanto madridista.

Así, aunque el propio capitán blanquirrojo, Gabriel Suazo, abogaba hoy por pasar página definitivamente para centrarse en el duelo liguero ante el CA Osasuna, por mucho que sigan saliendo vídeos que les dan la razón, la existencia este mismo fin de semana de una nueva edición de 'El Clásico' mantiene vivo el pulso entre merengues y culés a cuenta de los arbitrajes y a cuál de los dos benefician más. "Curiosamente, eso sí que siempre cae del mismo lado. Y tampoco estamos todo el día llorando, ni diciendo, ni señalando. Bueno, oye, pues ha pasado, hoy nos ha perjudicado esto, pues mañana igual le pasará otro. Pero no podemos estar llorando todo el día", zanjaba el ex balonmanista.

El club no se ha quedado quieto en este asunto

El Sevilla FC, aunque con resultado insatisfactorio, movió ficha esta semana a título institucional, personándose en la capital de España su presidente, José María del Nido Carrasco, para pedir explicaciones al CTA por la actuación conjunta de Busquets Ferrer (árbitro principal) y Cuadra Fernández (al frente del VAR) el pasado domingo, remitiendo luego a LaLiga un nuevo requerimiento formal, manifestando su "profunda disconformidad" con la producción audiovisual del partido y la ausencia de cámaras cercanas en la agresión de Arda Güler a 'Peque' Fernández tras las polémicas matizaciones de su responsable, Sergio Carranza, en 'El Partidazo de Cope'. Aún no hubo respuesta.