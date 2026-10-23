Colocan al Betis tras Dion Beljo, 'pichichi' de Croacia: a cinco millones de lo que pide el Dinamo de Zagreb

El principal diario deportivo del país balcánico da por hecho que el presidente de los ajedrezados, el ex milanista Zvonimir Boban, rechazó el último día del mercado estival una cantidad idéntica por un ariete internacional de 25 años y 1,95 que lleva 17 goles y 7 asistencias en 16 partidos este curso

Su nombre sonó hace dos veranos para la Real Sociedad, cuando el Rapid de Viena (pese a sus 19 goles y cinco asistencias en 49 partidos) no hizo efectiva la opción de compra que incluía su contrato de cesión desde el Ausburgo, que sí lo vendió entonces al Dinamo de Zagreb, ya que su rendimiento en Alemania no había sido deslumbrante. El principal club de la ciudad donde nació Dion Beljo pagó cuatro millones de euros más bonus por un ariete de 1,95 que no se había formado en su cantera, sino en las del HNK Cibalia y el NK Osijek, llegando enseguida la explosión de quien, a sus 25 años, había dado ya el salto a la absoluta de Croacia de la mano de Zlatko Dalic.

Son ya la friolera de 55 dianas y 13 pases decisivos en 64 partidos oficiales para el actual 'pichichi' de la SuperSport HNL, con 12 tantos, aunque el espigado delantero lleva cinco más (17) y siete asistencias en los 16 que ha disputado hasta la fecha, además del único que anotó su combinado nacional en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante España el pasado 29 de septiembre. Una tesitura que ha disparado el espionaje de grandes clubes de Europa por el punta, vinculado este viernes con el Real Betis por parte del principal diario deportivo del país balcánico, el 'Sportske Novosti', que habla, incluso, de una oferta astronómica que ha sido rechazada y de escasa distancia actual entre ambas partes.

Una ofensiva en enero casi descartada si no hay una gran venta que no se procurará

Según la citada fuente, el presidente del Dinamo de Zagreb, el ex mediocampista del Milan Zvonimir Boban, se negó a vender a Dion Beljo la mañana del último día de la pasada ventana estival de transferencias, cuando un equipo francés no identificado puso 20 millones de euros sobre la mesa por un jugador tasado en 15 millones por la web especializada 'Transfermarkt'. Siempre de conformidad con este rotativo, el Real Betis habría llegado igualmente a los 20 millones, aunque el cotizado artillero estaría valorado para el club más laureado de Croacia en un poco más, 25 millones, dejando la puerta abierta a la posibilidad de un acuerdo invernal por la gran figura del conjunto ajedrezado.

En realidad, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, en La Cartuja no tienen previsto, salvo sorpresa, remodelar su vanguardia en enero, pues se confía en que la pareja formada por 'Cucho' Hernández (que lleva tres goles y dos asistencias en 10 partidos) y Troy Parrott (2+1 en 9, además de cuatro dianas más con su selección, Irlanda) sea suficiente, con la ayuda del reconvertido Nelson Deossa y el ya restablecido Aitor Ruibal. Sólo una salida inesperada del irlandés (por el que se pagaron en verano 16+4 millones de euros) o el colombiano activaría la búsqueda de un recambio, con el '5' que pedía Manuel Pellegrini como prioridad en caso de liberar masa salarial, ahora agotada.