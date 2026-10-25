Guti señala a Lamine Yamal y su favorito para el Balón de Oro: "Aunque sea del Barcelona y yo no sea muy partidario de ese equipo"

El exjugador del Real Madrid reconoce que la lucha por el galardón está más abierta que nunca y sitúa a varias estrellas entre los candidatos, aunque tiene claro quién es su favorito

El Clásico de este domingo entre el FC Barcelona y el Real Madrid llega en un momento especialmente oportuno para dos de sus grandes protagonistas. Kylian Mbappé y Lamine Yamal figuran entre los nombres que aspiran a conquistar el Balón de Oro este lunes en la gala que se celebrará en Londres, por lo que tendrán la oportunidad de medirse directamente sobre el césped del Spotify Camp Nou aunque el galardón ya tiene dueño puesto que las votaciones terminaron hace varias semanas.

En la víspera de una cita de máxima rivalidad, José María Gutiérrez 'Guti' ha realizado su particular predicción del premio. El exfutbolista del Real Madrid no ha querido esconder sus preferencias y ha reconocido que le gustaría ver al delantero francés levantando el prestigioso galardón, aunque ha reconocido que se trata más de un deseo que de una convicción. "A mí me encantaría que lo ganara Mbappé, pero puede pasar de todo", ha afirmado en una entrevista concedida al diario Sport.

En su elección, lo que más ha llamado la atención es que Guti no descarta al joven extremo del Barcelona, al que destaca como uno de los futbolistas con mayor proyección del panorama mundial. Guti considera que el talento de Lamine está fuera de toda duda, aunque cree que todavía tendrá muchas oportunidades de pelear por el premio en los próximos años.

"Es el año donde más abierto está"

El exjugador del Real Madrid también ha querido poner en contexto una carrera por el Balón de Oro que, a su juicio, presenta más alternativas que en otras ediciones. El rendimiento individual, los éxitos colectivos y el peso de las grandes competiciones pueden resultar determinantes, especialmente en una temporada marcada por la disputa del Mundial.

"Creo que está muy abierto. Mbappé, Lamine, Rodri o incluso Harry Kane tienen opciones. Creo que es el año donde más abierto está, lo puede ganar cualquiera", ha explicado Guti, que no se atreve a señalar a un ganador indiscutible.

En ese escenario, el Clásico sirve para medir el momento de dos de los principales aspirantes. El francés llega como la gran referencia ofensivas del Real Madrid y del fútbol mundial, cargado de goles y sensacionales actuaciones; mientras tanto, Lamine se ha consolidado como la magia del fútbol, la belleza más determinante del planeta puesto que no hay partido en el que no sea decisivo con goles o asistencias.

Su enfrentamiento añade un aliciente individual a un partido que ya concentra de por sí la gran parte de la atención futbolística mundial.

Guti reconoce el talento de Lamine Yamal

Pese a su preferencia por Mbappé, el exmadridista no ha escatimado elogios hacia el internacional español. Guti admite que la rivalidad entre ambos clubes no le impide reconocer las cualidades del extremo azulgrana, al que augura un futuro repleto de oportunidades para conquistar los principales premios individuales. "Es evidente que aunque sea del Barcelona y yo no sea muy partidario de ese club, hay que reconocer que es un grandísimo jugador y que, si sigue así, seguramente durante estos años optará a ser el mejor jugador del año, a ganar Balones de Oro. Es una proyección muy buena la que tiene", ha señalado.

Sus declaraciones reflejan una distinción entre la preferencia personal y la valoración deportiva. Guti quiere apostar por Mbappé para esta edición, pero considera que el '10' del Barça tiene condiciones para convertirse en uno de los grandes dominadores de las próximas temporadas. "Lamine Yamal tiene una confianza tremenda en sí mismo, y creo que está ofreciendo un nivel fantástico en este momento".

Mbappé y Lamine, dos favoritos sin sorpresas

La elección final no parece sencilla ni siquiera para quienes siguen de cerca la evolución de ambos futbolistas. Guti entiende que cualquiera de los dos podría hacerse con el reconocimiento sin que el resultado supusiera una sorpresa. "Efectivamente, para mí no será alguna sorpresa si lo gana Mbappé o si lo gana Lamine, porque creo que son dos grandes jugadores", ha añadido.

En cualquier caso, el exfutbolista también ha recordado que el rendimiento de las grandes estrellas no puede separarse del funcionamiento colectivo de sus equipos. "El Barça y el Real Madrid no son solo dos o tres grandes estrellas, son equipos que son muy buenos todos", ha apuntado.