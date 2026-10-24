Las dudas a despejar de Luis de la Fuente en la siguiente lista de la Selección Española y el ofrecimiento de Adama Traoré: "Siempre estoy abierto"

El entrenador de la Selección Española dará la próxima lista de convocados el 6 de noviembre en la que habrá novedades ante las casi seguras bajas de Eric García y Dani Olmo. También puede haber sitio para un nuevo delantero

Se avecina nuevo parón de selecciones ya que los combinados nacionales volverán a adquirir protagonismo a mitad del mes de noviembre. La Selección Española de Luis de la Fuente jugará dos partidos, contra la República Checa y frente a Inglaterra los días 12 y 15, correspondientes a la fase de grupos de la UEFA Nations League lo que ha provocado que entrenador del combinado español haya proporcionado la prelista de convocados de la cual saldrán los 26 futbolistas citados para estos encuentros que serán revelados el próximo viernes 6 de noviembre. Un convocatoria en la que no se esperan muchas novedades.

Sin embargo, hay hombres como Adama Traoré, actual futbolista del Real Club Deportivo de A Coruña, que aunque estén lejos de su mejor nivel de juego y que llevan ya años sin ser citado no se corta a la hora de ofrecerse a Luis de la Fuente.

Las principales dudas a despejar por Luis de la Fuente de cara a la próxima convocatoria de España del mes de noviembre

Después de ganar el Mundial 2026, Luis de la Fuente tiene un grupo bastante sólido, cohesionado y que funciona a la perfección. Por tanto, se esperan pocas novedades con respecto al anterior parón de selecciones que hubo entre los meses de septiembre y octubre. Será más corto en esta ocasión, porque se jugarán dos partidos en vez de cuatro, pero eso no va a provocar que se reduzca el número de citados con la Selección Española que volverá a ser de 26 futbolistas.

Luis de la Fuente sólo tiene la duda de quiénes sustituirán a los lesionados y el puesto de tercer delantero centro, que está abierto después de que Borja Iglesias ya haya perdido el sitio.

Lo primero que tiene que despejar es si Pedro Porro, lateral derecho del Tottenham Hotspur, va a estar disponible. El extremeño está en la recta final de su recuperación y podría volver a jugar pronto. En caso de que esté disponible esté llamado.

Quienes no estarán, casi seguro, serán Eric García y Dani Olmo, lesionados ambos muscularmente. El defensa llegaría muy justo y no parece que Luis de la Fuente vaya a forzar con él cuando tiene a jugadores como Robin Le Normand, Jon Martín, Yarek Gasiorowski y Cristhian Mosquera que están pidiendo una oportunidad. Por otro lado, el entrenador tendrá que buscar un sustituto para el atacante, quien es un fijo en su equipo. Ahí podría apostar por un extremo u otro centrocampista sino encuentra un enganche que le convenza.

Finalmente está la posición del tercer delantero. Roberto Fernández y Carlos Espí estuvieron en la última convocatoria de la Selección Española, pero futbolistas como Sergio Camello, Gonzalo García y Samu Aghehowa cuentan con opciones de ser citados en esta ocasión.

Adama Traoré se ofrece a ser convocado

Quien no parece que vaya a tener opciones es Adama Traoré, actual jugador del RC Deportivo de A Coruña, quien ha afirmado que trabaja para ser citado de nuevo con la Selección Española aunque ahora mismo está lejos de su mejor nivel de juego. "Estuve con Luis de la Fuente en categorías inferiores. Siempre estoy abierto. Si él quiere llevarme para representar al país en el que he nacido... Fue un gran honor en el pasado y sería un gran honor si cuenta conmigo en el futuro", ha dicho en una entrevista en As.

A sus 30 años, Adama Traoré ha jugado seis partidos en esta temporada en los que ni ha marcado ni ha asistido. No juega con la Selección Española desde el año 2021, ha sido 8 veces internacional, y sabe que no tiene opciones. "No, tampoco eso. Esto se trata de seguir trabajando, demostrar dentro del campo y a partir de ahí el seleccionador es el que decide".