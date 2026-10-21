Dani Olmo, descartado para el Clásico: el Barça teme una rotura en el aductor

El centrocampista azulgrana se marchó del Parque de los Príncipes cojeando y visiblemente abatido, a la espera de unas pruebas médicas que determinarán el alcance exacto de una lesión que también amenaza su presencia ante el Alavés y el Atlético de Madrid

Pésimas noticias para el FC Barcelona a las puertas de uno de los partidos más importantes de la temporada. Dani Olmo está descartado para el Clásico del próximo domingo ante el Real Madrid después de caer lesionado en el encuentro de Champions League contra el PSG (4-2). El internacional español, que atravesaba un grandísimo momento de forma, encendió todas las alarmas al tener que abandonar el terreno de juego en la primera mitad. Las primeras exploraciones no invitan para nada al optimismo.

El futbolista de Terrassa se marchó del Parque de los Príncipes cojeando y con el rostro desencajado. Conocedor de su cuerpo, Olmo era consciente de que puede tratarse de una lesión de importancia y no pudo ocultar su abatimiento en el banquillo. Ahora, solo falta que el FC Barcelona emita el parte médico oficial para confirmar el diagnóstico y establecer los plazos de recuperación.

Esta lesión frena en seco su progresión y amenaza ahora con apartarlo un tiempo largo de los terrenos de juego. El Barça contiene la respiración a la espera de conocer el alcance de un contratiempo que podría llegar a dejarle sin jugar hasta finales de noviembre.

Dani Olmo se rompe y dice adiós al Clásico

La acción se produjo en la primera parte del encuentro frente al conjunto parisino. Tras un lance con Vitinha, el mediapunta azulgrana sintió molestias en la zona del muslo izquierdo y rápidamente se llevó la mano a la ingle, una imagen que hizo temer desde el primer momento que pudiera existir una lesión muscular en el aductor.

Los servicios médicos del Barcelona atendieron al jugador sobre el césped y solicitaron su sustitución. Su reacción posterior, sentado en el banquillo y visiblemente afectado, reflejaba la preocupación por un contratiempo que llega en el peor momento posible.

Dani Olmo se someterá a nuevas pruebas médicas este miércoles en Barcelona para determinar el alcance exacto de la lesión. La posibilidad de una rotura en el aductor izquierdo está sobre la mesa y, si se confirma, podría permanecer varias semanas alejado de los terrenos de juego. En ese caso, su ausencia no se limitaría al duelo frente al Real Madrid.

Alavés y Atlético, los siguientes objetivos

Con el Clásico ya descartado, la gran incógnita es saber cuándo podrá volver a contar Hansi Flick con el internacional español. El Barcelona se enfrentará al Alavés y al Atlético de Madrid en las siguientes jornadas antes del próximo parón de selecciones, dos compromisos para los que su presencia también está en el aire.

Todo dependerá del resultado de las pruebas y del diagnóstico definitivo. Si se confirma una rotura muscular, el plazo de recuperación podría prolongarse durante varias semanas, lo que le obligaría a permanecer ausentes hasta después del parón internacional y descartaría igualmente su convocatoria internacional por parte de Luis de la Fuente.

La baja supone un contratiempo importante para Flick, que pierde a uno de sus futbolistas más cualificados para jugar entre líneas y generar peligro en los metros finales. Olmo estaba ofreciendo buenas sensaciones y mantenía una competencia directa con Fermín López por un puesto en la mediapunta.

Una lesión en su partido número 100 con el Barça

El infortunio resulta todavía más doloroso porque el encuentro de París era especial para el centrocampista, que alcanzaba los 100 partidos con el FC Barcelona. Desde su regreso al club en 2024, Olmo ha disputado 67 encuentros de Liga, 22 de Champions League, ocho de Copa del Rey y tres de Supercopa de España, con un balance de 21 goles y 19 asistencias.

Su contribución ha sido importante en los éxitos recientes del conjunto azulgrana, con dos Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey en su palmarés como culé. Ante el PSG había comenzado con confianza, incluso con una buena ocasión mediante un disparo desde fuera del área y una acción en la que dejó a Raphinha en una posición favorable.