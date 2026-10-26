Sevilla - Osasuna, en directo el partido de hoy de LaLiga EA Sports en vivo online

ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después del encuentro que cerrará la décima jornada del campeonato doméstico de la regularidad en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el que los anfitriones quieren ratificar su posición europea y los visitantes, acercarse

En cuanto a Jagoba Arrasate , más o menos el once esperado, con Aitor Fernández en portería, una defensa de cuatro conformada por Rosier, Catena, Boyomo y Abel Bretones , con Torró y Moncayola en la sala de máquinas, más una media punta con movilidad en la que operarán Rubén García , Moi Gómez y Dubasin . En la delantera, el siempre peligroso Budimir .

Apuesta Luis García Plaza por un once bastante ofensivo, manteniendo la parte de atrás intacta, con Vlachodimos bajo palos, Juan Iglesias y Suazo en los laterales, más la pareja de centrales formada por Castrín y Kike Salas . Por delante, pese a la recuperación de Kochorashvili , no adelanta su posición Fofana en detrimento de Peque , sino que el aún milanista sigue junto a Agoumé en el doble pivote, percutiendo Ejuke en lugar de Vargas por la derecha y Félix Correia por la izquierda. Arriba, una doble punta con Isaac Romero y el reaparecido Stassin .

La jornada 10ª de LaLiga EA Sports se cierra este lunes 26 de octubre a partir de las 21:00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán con un duelo entre Sevilla FC y CA Osasuna con ambos equipos mirando hacia arriba. El conjunto nervionense, pese a que ha encajado dos derrotas y sumado únicamente un empate en sus tres últimos compromisos, sigue en zona europea de la clasificación de Primera división y quiere afianzarse entre los mejores, pues un nuevo traspié podría permitir a alguno de sus rivales darle caza. Entre ellos, el reflotado cuadro navarro, de nuevo con Jagoba Arrasate en el banquillo, que está a tres unidades.

Vienen los rojillos de ganar 2-0 al Real Racing Club de Santander con el vizcaíno ya de vuelta y de poner fin a una racha de cuatro derrotas y una igualada (un punto de 15 posibles) que costó el puesto a su antecesor en el cargo, Luis Miguel Ramis. Una cuestión que iguala si cabe las fuerzas, habida cuenta de que el ex preparador del RCD Mallorca es una especie de 'bestia negra' para Luis García Plaza a lo largo de su carrera, mientras que el CA Osasuna se le atraganta estos últimos años por lo general al cuadro nervionense, contra el que hace mucho también que no pierde el propio Jagoba Arrasate.

Al menos, el Sevilla FC llega con solamente dos bajas, las de los lesionados Marcao Teixeira y el mucho más importante Miguel Sierra, que difícilmente volverá a jugar en 2026. Se han recuperado (de forma exprés en el caso del vasco) Jon Guridi, Giorgi Kochorashvili y Lucas Stassin, al tiempo que Isaac Romero ha cumplido ya el partido de sanción que le impusieron por su polémica expulsión en el Ciudad de Valencia. Algunos problemas más tienen los pamploneses, que comparecerán en 'La Bombonera' sin los renqueantes Jorge Herrando, Aimar Oroz y Romain del Castillo.

Se han jugado ya 109 partidos oficiales entre ambos conjuntos, con 46 victorias sevillistas, 28 empates y 35 triunfos osasunistas. Los tres últimos cayeron del lado del que ejercía de anfitrión (2-1, remontando en el alargue con tanto de Alejandro Catena, ya con Luis García Plaza en el banco blanquirrojo, y 1-0 en El Sadar en la 25/26 y la 24/25, respectivamente; así como 1-0, con gol de Rubén Vargas de penalti, el curso pasado en el Ramón Sánchez-Pizjuán). Los tres precedentes terminaron en tablas, al tiempo que antes hubo tres K.O. nervionenses (uno en la prórroga de los cuartos de final de la Copa del Rey) y un empate.