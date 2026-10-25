Jagoba Arrasate, que declinó entrenar al Sevilla, reconoce ahora que le "gusta mucho": "Si quitas los partidos contra los grandes, lo están haciendo muy bien"

El entrenador de Osasuna, que en su momento dijo 'no' a los nervionenses, no escatimó en elogios para el equipo sevillista y para su entrenador, y destacó la complejidad del choque por el "físico" hispalense

Jagoba Arrasate afronta su segundo partido al frente de Osasuna tras imponerse al Racing con la visita al Ramón Sánchez-Pizjuán para medirse al Sevilla este lunes y en la rueda de prensa no escatimó en elogios para el equipo nervionense y para su técnico, Luis García Plaza.

"El Sevilla muy bien entrenado. Me gusta mucho. Si quitas los partidos contra los grandes, lo están haciendo muy bien", señaló con claridad meridiana el entrenador rojillo, que en su momento declinó dirigir al Sevilla y destacó lo que considera la principal virtud de los blanquirrojos.

La principal cualidad del Sevilla, según Arrasate

"Nos enfrentamos a un equipo muy físico, de los que más de la Liga. Solo pensamos en el partido de mañana. Tenemos suficiente separación entre partidos. No pensamos en un bloque de tres partidos, sino en mañana. Tenemos que tener mucho cuidado. Enzo aguantó bien, con Rosier estamos muy pendientes", apuntó Arrasate, que confirmo las tres bajas con la que Osasuna se presenta en Nervión: "Tanto Jorge Herrando como Aimar Oroz y Romain del Castillo volverán después del parón, no parece que antes"

Además, hizo hincapié en trasladar las buenas sensaciones en casa en su debut a la condición de visitante, dejando claro que las prestaciones deben ser las mismas en el Sánchez-Pizjuán que contra los cántabros en El Sadar.

"No quiero mucha diferencia de casa a fuera. Tenemos que elevar las prestaciones. Tenemos que darle más continuidad a los minutos buenos. Queremos ser un equipo presionante, pero también el rival puede jugar más directo y tenemos que alternar", apuntó Arrasate, que se refirió al nivel defensivo ante el poderío sevillista y reabrió el debate de la portería.

"Ojalá podamos estar de su portería, pero será complicado"

"El otro día tuvimos solidez defensiva. Les dimos pocas concesiones. Mañana vamos a tener más exigencias. Vamos a tener que saber aguantar sus arreones. Ojalá podamos estar cerca de su portería, pero va a ser complicado", apuntó el míster, que deja abierta la elección entre los dos porteros, Aitor Fernández y Sergio Herrera: "Me gustan ambos. Mañana veréis por quién me decanto. Sergio merece una oportunidad y la va a tener pronto".

Por otro lado, se refirió a la situación actual en la clasificación de Osasuna: "Lo importante son los puntos. Pero ves los resultados y todo apunta a que la Liga va a ser parecida. El hecho de ganar un partido te alegra, pero el diagnóstico no cambia. Tengo muchas ganas de ver al equipo fuera de casa".

Exige más compromiso goleador a su equipo

Y pide más gol: "La segunda línea tiene que aparecer más de cara a portería. Necesitamos de Budimir, pero también balón parado y segunda línea. Tenemos que creer en ellos y también cargando mejor el área. Hay argumentos para llegar al gol de diferente manera. Nuestra idea no es que Budimir haga menos goles, sino que él siga igual y los demás se sumen".