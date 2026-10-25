Leo, "el Talismán de Nervión" que 'bendice' al Sevilla antes de Osasuna con Stassin y Guridi

Para reivindicar el Día de la Piel de Mariposa, el sevillista ha estado presente en el entrenamiento en el que se acumulan las buenas noticias para García Plaza

Algo más de 24 horas para que vuelva a rodar el balón en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Ha pasado tiempo desde esa derrota frente al FC Barcelona que, a pesar de ser previsible, mostraba que el equipo de Luis García Plaza estaba hecha de otra pasta en el comienzo de esta campaña. El feudo sevillista ha conocido dos de las tres derrotas que ya ha cosechado el equipo, pero todas ellas frente a los equipos grandes del campeonato doméstico, un pequeño alivio que sirve para ver con optimismo el horizonte, y teniendo una dura prueba de fuego este próximo lunes en Sevilla.

Llega CA Osasuna y, en detrimento de lo que podía pensar la afición sevillista, llega en el 'peor' momento. Pero para el conjunto hispalense. El cambio de entrenador ha supuesto un aire fresco en Navarra, volviendo la ilusión a una plaza que ya la había perdido. De ello hay un culpable claro, y ese es Arrasate. El técnico rojillo ya hizo historia con el conjunto de Pamplona, y ya sabe lo que es ganar su primer partido en esta nueva etapa. Ante un equipo que se le da muy bien como el Sevilla, buscará dar un golpe de efecto en una de las plazas emblemáticas del fútbol español.

En la sesión de esta mañana, las noticias positivas siguen floreciendo. Tanto Stassin como Guridi, que ya entrenaron el sábado con el grupo, siguen ejercitándose y apuntan a entrar en la convocatoria frente al conjunto navarro. Ya contábamos en ESTADIO Deportivo que el delantero belga estuvo dos días fueras recuperándose de unas molestias que nada tienen que ver con la lesión que ya tuvo, pero se transmitía tranquilidad para que pudiese estar en Nervión este lunes. Esto finalmente ha sucedido, siendo esta una gran noticia para un Luis García Plaza que apunta a apostar por Robbie Ure en la punta de ataque.

Leo, el "Talismán" que vuelve a visitar Nervión

Toda esta sesión de entrenamiento ha vuelto a realizarse en el feudo sevillista. Desde el anterior disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán no se repetía una imagen que no deja de ser especial y reivindicativa. Luis García Plaza tiene claro que tiene que hacer que esta sea la plaza capaz de darle los puntos necesarios para la ansiada tranquilidad, volviendo a vivir ese espíritu del estadio capaz de ganar partidos. Ya sabe lo que es vivir eso cuando la temporada pasada la afición aupó al equipo en busca de una difícil permanencia, y sabe que eso no puede volver a perderse.

Uno de los protagonistas principales del entreno, y que se ha llevado todos los focos, es Leo. El denominado "Talismán de Nervión" ha estado en el estadio en el Día Internacional de la Piel de Mariposa. Con ese alma reivindicativa, ha estado mostrando esa garra y esa lucha que quiere hacer visible. El pasado año, ya fue uno de los principales argumentos del club sevillista en la lucha por la permanencia y, tal y como ha dicho posteriormente, no duda en que esta temporada "se va a ganar todo".