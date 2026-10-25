Alberto Flores 'promete' beneficios económicos para el Sevilla por su espectacular reivindicación en el Granada

Traspasado a coste cero en verano, el meta ha sacudido Segunda división con una irrupción estelar que ha disparado a su equipo y las esperanzas sevillistas de rentabilizar el elevado porcentaje de su pase

Un amplio sector del sevillismo no entendió en demasía el movimiento del Sevilla de dejar salir a Alberto Flores este verano para hacerse con los servicios de Fran González, es decir, cambiar un canterano propio por uno del Real Madrid para ejercer de suplente a la sombra de Vlachodimos.

José Ignacio Navarro entendió que el meta leonés se erigía en una oportunidad de mercado por su proyección y que, junto al internacional griego, formarían una portería de plenas garantías, por lo que se le abrió la puerta al fontaniego pese a su magnífico rendimiento con el filial. Por ello, el Sevilla acordó su traspaso al Granada sin rédito directo, pero con la esperanza de maximizar más adelante el 40% de sus derechos que guarda en su poder.

Un calvario ante de su despegue en el Granada

Y lo cierto es que a día de hoy ya hay razones para creer en futuros ingresos de la mano del portero de 22 años tras un arranque como nazarí que apuntaba justo a lo contrario. De hecho, su etapa en el Nuevo Los Cármenes comenzó por detrás de Raúl Lizoain, elegido por Pacheta como portero titular, situación que se alargó hasta finales de septiembre.

No en vano, Flores fue suplente hasta en siete partidos, lo que hizo pensar que quizás el meta y el Sevilla se habían equivocado de destino, pero en octubre su situación experimentó un cambio de 180º tras la derrota por 2-3 contra el Andorra, culmen de cuatro partidos sin ganar con 10 goles encajados.

Fue entonces cuando Pacheta apostó por el relevo en la portería a favor del de Fuentes de Andalucía, el 4 de octubre contra la Real Sociedad B, y a partir de ahí todo dio un vuelco tanto para el cancerbero como para el propio Granada.

Cuatro victorias del Granada con Alberto Flores como titular

Y es que, desde que Alberto Flores ocupa la portería la trayectoria nazarí ha experimentado un volantazo muy positivo, hasta el punto de que ha ganado los cuatro partidos con él exsevillista como titular, el último el viernes contra el Valladolid por 2-1.

En este sentido, el índice de goles recibidos con Alberto Flores ha bajado considerablemente, pues tras los dos recibidos contra el filial donostiarra solo ha encajado un tanto más, precisamente contra los pucelanos tras mantener su red a cero contra Burgos y Cádiz. Es decir, que en cuatro choques solo ha encajado tres dianas, por las diez que les endosaron en la misma serie de encuentros antes de su salto al primer plano.

La media de goles encajados baja considerablemente con Alberto Flores

Dicho de otro modo, con Raúl Lizoain, pese a buen comienzo, el Granada encajó una media de 1,57 tantos, mientras que con Flores esta cifra ha bajado a 0,75 goles por partido, lo que ha disparado en la tabla a los de Pacheta ,quintos con 20 puntos, 12 sumados con Alberto Flores en la portería.

Lógicamente, el fontaniego ahora es titular indiscutible y ya está llamando la atención en su primera experiencia en la segunda categoría del fútbol español, acumulando elogios que favorecen lógicamente a los intereses económicos nervionenses.