José Elías: "El infame pretendió llevarse a Pedri al Real Madrid"

El empresario José Elías, quien avalara la candidatura de Laporta a la presidencia del FC Barcelona, desvela en un podcast que Enrique Riquelme, principal rival de Florentino, le pidió que le buscara el teléfono de Pedri para ficharlo

El empresario Enrique Riquelme se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la actualidad del Real Madrid, después de que en junio de 2026 decidiera plantarle cara a Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del club blanco. El alicantino puso sobre la mesa un proyecto alternativo y una batería de promesas deportivas que incluían los fichajes de Erling Haaland y Rodri Hernández, entre otros. Sin embargo, los socios madridistas terminaron decantándose por la continuidad del actual presidente.

Riquelme ya había manifestado su intención de presentarse a las elecciones de 2021, pero terminó retirándose al considerar que el adelanto electoral y los plazos establecidos le impedían preparar una candidatura completa. Cinco años después, volvió a intentarlo y se convirtió en el primer aspirante que disputaba unas elecciones a Florentino Pérez desde 2004.

Haaland, Rodri y Klopp, sus grandes apuestas

Bajo el lema 'Legado y futuro', defendió una mayor profesionalización de la gestión y un papel protagonista para los socios. La parte más llamativa de su campaña llegó en los últimos días. Riquelme prometió incorporar a Erling Haaland y Rodri, quien este verano acabaría jugando como azulgrana, y anunció que Raúl González sería su director deportivo, con Fernando Hierro al frente de la cantera.

También señaló a Jürgen Klopp como su elegido para el banquillo madridista. Para respaldar sus promesas, aseguró haber firmado ante notario un compromiso personal: si incumplía sus compromisos electorales, pagaría las cuotas de los socios durante la siguiente temporada. No obstante, las declaraciones de Riquelme no equivalían a contratos firmados con los futbolistas o el entrenador, y algunas de sus afirmaciones fueron cuestionadas públicamente.

Pedri, el fichaje bomba escondido de Enrique Riquelme

Lo que pocos sabían en ese momento es que Enrique Riquelme llegó a poner sus ojos también sobre otra figura del panorama español, el azulgrana Pedri. Así lo ha hecho saber el empresario José Elías en el podcast Blvpodcast, donde ha aparecido con la camiseta del Real Madrid que le regaló el propio Riquelme y en el que puede leerse el nombre del citado internacional español.

"Enrique Riquelme, el infame, pretendió llevarse a Pedri al Real Madrid", asegura Elías entre risas y mucha ironía, tras haber apostado en la tertulia a que no adivinaban el nombre del futbolista en cuestión y explicaba que el regalo se lo hizo al mismo tiempo que le encargó conseguirle su teléfono, para tratar de seducirlo como blanco, si acababa imponiéndose en las urnas.

Florentino Pérez se impuso en las urnas

Finalmente, las elecciones del Real Madrid se celebraron el 7 de junio de 2026, después de dos décadas sin una votación disputada entre candidatos. El resultado fue favorable a Florentino Pérez, que obtuvo 21.741 votos, el 65% del total, frente a los 11.814 de Riquelme, que alcanzó el 35%.

Pese a la derrota, el empresario aseguró que su proyecto no terminaba ahí. Su irrupción había conseguido devolver la competición electoral al Real Madrid y poner sobre la mesa un debate sobre el futuro de la entidad. En cualquier caso, Riquelme consiguió uno de sus objetivos marcados: ser reconocido por los socios del Real Madrid.

¿Quién es José Elías? El empresario que avaló a Laporta y acabó distanciado del presidente del Barcelona

José Elías Navarro, quien haya desvelado el citado intento de fichaje de Pedri por el Real Madrid, se convirtió en uno de los nombres propios del barcelonismo en marzo de 2021, cuando su respaldo económico resultó decisivo para que Joan Laporta pudiera regresar a la presidencia del FC Barcelona. Empresario de éxito, multimillonario y habitual protagonista de entrevistas y vídeos en redes sociales, su historia empresarial y su relación con el dirigente azulgrana le han convertido en una figura conocida más allá del mundo de los negocios.

Nacido en Badalona en 1976, José Elías procede de una familia humilde y se formó como ingeniero técnico industrial. Sus primeros pasos profesionales estuvieron vinculados a las instalaciones eléctricas, pero su trayectoria dio un giro con su apuesta por el sector energético. Actualmente preside Audax Renovables y es propietario de la cadena de congelados La Sirena, además de mantener inversiones en otras compañías. Él mismo ha contado que atravesó graves dificultades económicas antes de construir su patrimonio, que llegó a situarse entre las mayores fortunas de España.

Su popularidad también se explica por su faceta mediática. Elías comparte habitualmente sus opiniones sobre economía, emprendimiento, política y gestión empresarial, con un estilo directo que genera titulares y debate.

El aval millonario que permitió a Laporta presidir el Barça

Su relación con el Barcelona alcanzó una dimensión pública en 2021. Tras ganar las elecciones, Joan Laporta necesitaba reunir un aval económico para tomar posesión como presidente. José Elías aportó aproximadamente 35 millones de euros al aval de la nueva junta directiva, que rondaba los 124,6 millones.

Sin embargo, el empresario siempre ha defendido que su principal motivación no fue Laporta, sino Eduard Romeu, directivo de Audax Renovables que acabaría convirtiéndose en vicepresidente económico del club. Elías había prometido ayudarle a entrar en la directiva azulgrana si se cumplían determinados objetivos empresariales. "A quien avalé en el Barça fue a Romeu. Lo de Laporta fue un accidente", explicó posteriormente en una entrevista con RTVE.