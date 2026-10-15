Enrique Riquelme, oposición de Florentino, sobre su patrimonio: "Hipotequé un piso por 115.000 euros y me fui a Panamá"

El empresario alicantino ha construido un patrimonio que ronda los 750 millones de euros y que supera ampliamente, en términos relativos, al que tenía Florentino Pérez cuando llegó a la presidencia del Real Madrid en el año 2000

Enrique Riquelme sigue siendo uno de los nombres propios de la actualidad del Real Madrid tras su batalla electoral contra Florentino Pérez por la presidencia del club blanco el pasado mes de junio.

El empresario alicantino se presentó ante el madridismo avalado por una trayectoria que le ha permitido situarse entre las grandes fortunas del panorama internacional.

Cierto es que perdió las elecciones, pero su sombra sigue siendo alargada en el Santiago Bernabéu. El empresario mantiene intacta su vinculación con el club y prepara su regreso a la primera línea desde una posición mucho más discreta. No es ningún secreto que el presidente blanco continúa viéndolo como una amenaza.

¿Dónde nace la fortuna de Enrique Riquelme?

Su historia comenzó lejos de los despachos de un estadio y también lejos de España. Lo hizo con una decisión que entrañaba un riesgo considerable. En una entrevista concedida a la Cadena COPE, Riquelme explicó cómo consiguió reunir el capital necesario para poner en marcha su primera aventura empresarial. El punto de partida fue un apartamento en Torrevieja que decidió hipotecar para conseguir financiación.

"Decido hipotecar un apartamento que tenía en Torrevieja, que me dio Caja Murcia 115.000 euros, y acabé en Panamá de rebote", relató el empresario al recordar aquellos primeros pasos. Con ese dinero cruzó el Atlántico y comenzó a buscar oportunidades de negocio en un mercado que terminaría siendo decisivo para su devenir.

Aquella operación solo fue un comienzo. Riquelme apostó por el sector de los materiales de construcción y puso en marcha una fábrica de hormigón con tres camiones en los años 90. Aquella iniciativa, que arrancó con recursos muy limitados, fue creciendo hasta convertirse en una empresa con una importante presencia en el mercado panameño.

Enrique Riquelme supera a Florentino en patrimonio respecto a sus inicios

El músculo financiero del empresario constituye uno de los elementos más llamativos de su candidatura a la presidencia del Real Madrid. Un análisis de XTB situó su patrimonio vinculado a Cox en torno a los 749 millones de euros, frente a los aproximadamente 4.977 millones asociados a Florentino Pérez y ACS en 2026.

La diferencia es considerable en términos absolutos la actualidad, pero la comparación cambia cuando se retrocede hasta el año 2000, cuando el actual presidente madridista ganó las elecciones frente a Lorenzo Sanz. Según ese análisis, el patrimonio bursátil de Pérez en aquella etapa equivaldría a unos 164 millones de euros actuales, una cifra muy inferior a los más de 700 millones atribuidos a Riquelme.

El estudio también situaba la capitalización de ACS en unos 1.800 millones de euros en aquel momento, frente a los aproximadamente 1.150 millones de Cox en la actualidad. La clave, no obstante, está en la participación que cada empresario controla en su compañía. Riquelme mantiene una posición accionarial proporcionalmente superior a la que tenía Florentino en ACS cuando inició su primera etapa al frente del club blanco.

De ahí que el candidato alicantino llegue a la carrera electoral con un respaldo económico muy relevante para su edad y trayectoria.

El Canal de Panamá, clave en su crecimiento empresarial

El desarrollo de grandes infraestructuras en el país centroamericano contribuyó a impulsar el negocio. Riquelme encontró oportunidades en el suministro de arena y otros áridos para proyectos de construcción, entre ellos las obras de ampliación del Canal de Panamá, una infraestructura estratégica para el comercio internacional.

En esa etapa conoció a Lenin Sucre, banquero, filántropo y político que le ayudó a introducirse en el mundo de los grandes proyectos constructivos. La actividad empresarial creció con rapidez y, en apenas dos años, la compañía llegó a contar con cerca de un millar de trabajadores.

El joven alicantino había conseguido transformar aquellos 115.000 euros obtenidos mediante una hipoteca en el punto de partida de una trayectoria empresarial mucho más ambiciosa. Su siguiente paso consistió en reinvertir los beneficios en un sector que terminaría definiendo su carrera: las energías renovables.

De los áridos a Cox Energy y los grandes negocios

En 2014 nació Cox Energy, la compañía con la que Riquelme comenzó a desarrollar proyectos de energía solar en América Latina. Chile y México se convirtieron en mercados importantes para la expansión de la empresa, que también encontró oportunidades en otros países de la región.

Uno de los proyectos destacados fue Rainbow 50, una planta fotovoltaica desarrollada en Guatemala que el propio empresario llegó a definir como "el mayor proyecto en el mundo fuera de China" en aquel momento.

Su filosofía de gestión pasaba por identificar oportunidades, rodearse de profesionales capaces y concentrar los recursos en las áreas con mayor potencial. "Fiché talento, desinvertí lo demás, y empecé a desarrollar proyectos de energía en América Latina", resumió al explicar la estrategia que le permitió dar el salto hacia un negocio de mayor dimensión.

La expansión continuó durante los años posteriores. En 2020, Cox Energy sacó a bolsa su división mexicana y, en 2022, Riquelme adquirió un grupo empresarial español que atravesaba dificultades financieras. La compañía, con más de 9.000 empleados, terminó saliendo a bolsa en 2024.

Más recientemente, Cox amplió su presencia en el sector energético con la compra de una compañía de referencia en México, una operación valorada en miles de millones de dólares que refleja la dimensión alcanzada por el grupo.

El empresario quiere trasladar su modelo al Real Madrid

Riquelme aspira ahora a llevar parte de esa filosofía empresarial al club blanco. Su candidatura plantea un desafío a Florentino Pérez y busca presentar una alternativa de gestión apoyada en la inversión, la selección de talento y la planificación a largo plazo.

"Eso se hace trabajando y dejando toda tu vida apartada y centrado en ti únicamente, teniendo talento también, y talento para poder elegir al equipo adecuado", afirmó al hablar de los factores que considera determinantes para alcanzar el éxito.