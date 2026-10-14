Piqué, Busquets, Cazorla, Thiago Alcántara y Javi Martínez se pasan a los banquillos por la vía rápida: 4.000 euros y 580 horas

La Federación Andorrana de Fútbol (FAF) imparte este curso UEFA B-A, desarrollado para facilitar la formación de antiguos futbolistas profesionales, con más de siete temporadas en la elite

Los internacionales españoles Gerard Piqué, Sergio Busquets, Santi Cazorla, Thiago Alcántara y Javi Martínez, ya retirados, han encontrado una vía rápida para dar el salto a los banquillos sin tener que recorrer desde el inicio el camino habitual para sentarse en los banquillos. Los exfutbolistas españoles han comenzado en Andorra una formación específica que está reservada para un reducido grupo y que les permitirá obtener la licencia UEFA A, un paso importante para iniciar una nueva etapa en el fútbol profesional.

La Federación Andorrana de Fútbol (FAF) imparte este curso UEFA B-A, desarrollado para facilitar la formación de antiguos futbolistas profesionales con una amplia experiencia en la élite. Se trata de un programa diseñado junto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que combina los niveles UEFA B y A y permite acceder directamente a este itinerario sin tener que cursar previamente el UEFA C. En sí no se trata de ningún tipo de trampa ni de título obtenido al margen de las federaciones, sino una vía formativa específica para jugadores que han sido profesionales y cumplen determinados requisitos. De ahí que el curso esté destinado a un máximo de 20 personas.

Siete temporadas en la élite, el requisito para saltarse un nivel de entrenador

La clave que ha llamado la atención de este curso a Piqué, Busquets y compañía está en lo referente a la experiencia que acumulan los aspirantes. Para acceder a este programa, los exfutbolistas deben acreditar al menos siete temporadas completas como profesionales en la máxima división de una federación miembro de la UEFA o de la FIFA. Un requisito que restringe el acceso a quienes han desarrollado una carrera prolongada en la élite y que explica por qué estos futbolistas pueden acogerse a esta vía.

En lugar de comenzar por el nivel UEFA C y avanzar progresivamente, estos futbolistas pueden incorporarse a un itinerario que conduce a la licencia UEFA A. La experiencia acumulada sobre el terreno de juego es, por tanto, la condición que les permite acceder a esta formación específica, aunque no les exime de completar las clases, las prácticas ni las evaluaciones correspondientes.

Un curso de 4.000 euros y 580 horas de formación

El acceso a esta vía tampoco es automático ni gratuito. El curso de la Federación Andorrana de Fúbol (FAF) tiene un precio publicado de 4.000 euros y la primera promoción está limitada a un máximo de 20 alumnos. La formación comenzó este mes de octubre, estando previsto que concluya en junio de 2027, por lo que los participantes todavía tienen por delante varios meses de preparación antes de poder obtener la licencia.

El programa comprende un total de 580 horas, repartidas entre clases presenciales, prácticas y aprendizaje aplicado, además de trabajo autónomo. La planificación incluye cuatro bloques presenciales a lo largo del curso y exige una asistencia prácticamente completa, junto con evaluaciones continuas, pruebas teóricas y prácticas y un proyecto final. La formación no se limita a las explicaciones tácticas. Los alumnos también deben adquirir experiencia práctica integrados en un equipo de fútbol de once jugadores, ya sea como primeros entrenadores o como asistentes, para familiarizarse con las responsabilidades que implica dirigir un grupo.

Por tanto, los 4.000 euros no compran una licencia inmediata: permiten acceder a un programa específico que los participantes deben completar satisfactoriamente. Eso sí, el camino, bajo esta vía, es más rápido que el tradicional.

¿Dónde podrían entrenar Piqué, Busquets, Cazorla, Thiago Alcántara y Javi Martínez?

La licencia UEFA A abre la puerta a desarrollar funciones técnicas en distintas categorías y competiciones, aunque las posibilidades concretas dependen de los requisitos aplicables en cada caso. La RFEF explica que esta formación está dirigida a preparar a los alumnos para ejercer en competiciones organizadas por las federaciones autonómicas españolas, la propia federación nacional y las federaciones europeas que correspondan.

En el caso de Piqué, la obtención del título tiene un interés añadido por su vinculación con el FC Andorra, del que es máximo accionista y en cuya parcela deportiva participa activamente. La formación le permitiría ampliar sus conocimientos reglados y abrir una nueva posibilidad profesional, aunque completar el curso no implica necesariamente que vaya a ocupar el banquillo del equipo andorrano.

También resulta llamativo el perfil de sus compañeros. Busquets y Thiago Alcántara ya han tenido experiencias vinculadas a cuerpos técnicos, mientras que Cazorla y Javi Martínez cuentan con una larga trayectoria como futbolistas internacionales. Los cinco internacionales, por tanto, se preparan para dar el salto a los banquillos cuantos antes; de hecho, han elegido el camino más corto para ello.