Iturralde González atiza a Mourinho: "Sabe mucho de fútbol, pero de reglamento sabe muy poco y del protocolo VAR, menos"

El ex árbitro internacional analiza las dos jugadas que pudieron ocasionar el enfado del portugués en el primer minuto del Real Madrid - Villarreal y explica las diferencias para poner en evidencia al entrenador portugués

Aunque este miércoles tiene por delante un importante encuentro de Champions ante la Roma, en el Real Madrid siguen dándole vueltas y más vueltas a la polémica expulsión de Vinicius el pasado sábado ante el Villarreal. La actualidad en la 'casa blanca' gira casi exclusivamente en torno a la crispación existente contra los arbitrajes, lo que hizo que su entrenador, José Mourinho, optase por no comparecer ante los medios tras el choque ante el 'submarino' amarillo, para no caer en otras incendiarias declaraciones que pudieran haberle costado una sanción.

Sin embargo, en la previa del encuentro de hoy en la capital italiana, el técnico portugués sí se refirió al asunto, aunque en un primer momento aseguro “no tener nada que comentar”. Así, más allá de poner el foco en la tarjeta roja que vio el brasileño por su agarrón de pelo sobre Saliba, en una acción que él mismo acabó en gol y que no subió al marcador, Mourinho invitó a todos a ver "el primer minuto del partido con el Villarreal”, afirmando que solo con ello ya es "suficiente" para saber su opinión sobre el arbitraje de Díaz de Mera.

Dos acciones similares en el primer minuto con Mbappé y Ayoze como protagonistas

Ante tales declaraciones, no son pocos los que han estudiado con detenimiento el inicio del mencionado encuentro, encontrando dos acciones similares, una en cada campo, que fueron resueltas de manera diferente. Así, en el minuto 1:04, el colegiado castellano-manchego, a instancias de su asistente, decretó fuera de juego de Kylian Mbappé tras un pase de Fede Valverde. El francés había partido claramente más adelantado, pero rectificó y cuando recibió el balón del uruguayo podría estar en posición legal por milímetros.

Poco después, en el minuto 1:35, fue Ayoze quien recogió el esférico en una acción muy parecida, dando la impresión en su caso de estar en fuera de juego por muy poco. Sin embargo, el otro asistente no avisó a Diaz de Mera y la jugada continuó con normalidad, lo que pudo ser uno de los motivos del enfado de Mourinho, aunque en cualquier caso el VAR podría haberla anulado en casa de acabar en gol.

Las explicaciones de Iturralde González: "Ya le doy yo el lujo de decírselo"

Al respecto, el ex colegiado internacional Eduardo Iturralde González, que ya dejó claro que Vinicius debe ser sancionado con dos partidos, con lo que se perdería el Clásico ante el FC Barcelona, ha analizado ambas jugadas para poner en evidencia al técnico del Real Madrid.

"Mourinho sabe mucho de fútbol, pero de reglamento sabe muy poco. Y de protocolo del VAR sabe menos", afirmó de forma tajante el ex árbitro vasco en la Cadena Ser.

"La primera jugada de Mbappé viene él de una posición de fuera de juego, recibe el balón y pasa para atrás en el medio del campo. Entonces, el asistente, siguiendo el protocolo del VAR, tiene que levantar", explicó sobre la acción del delantero francés, para seguidamente mostrar la diferencia con la que otra jugada estudiada "En cambio, a la de Ayoze no levanta porque es en ataque y puede terminar en gol. Esa es la diferencia, pero para eso hay que saber de reglamento. De fútbol sabe mucho, pero de reglamento ya le doy yo el lujo de decírselo.

También rebate la queja de Mourinho por los plazos de las designaciones arbitrales

Por otro lado, el preparador portugués también se quejó en la rueda de prensa previa al duelo ante la Roma de la antelación con la que se conocen las designaciones de los colegiados. "Lo único que me hace resoplar es cuando se sabe el nombre del árbitro, aunque deba ser 24 horas antes, unas tres semanas antes. Es lo único que me incomoda", apuntó.

Pero Iturralde González también le quiso rebatir en este sentido. "El árbitro tampoco de sabe tres semanas antes. En España se sabe del jueves al domingo, excepto en el derbi que se filtró, pero semana y media antes, pero no tres semanas. En Europa tampoco pasa", puntualizó el vasco.