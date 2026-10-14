Contundente respuesta a Mourinho y el Real Madrid: "No sé de que se quejan, se comían al árbitro desde el primer minuto"

En el conjunto madridista siguen indignados por la actuación de Díaz de Mera, que expulsó a Vinicius por un agarrón de pelo, y desde el Villarreal censuran la actitud del equipo blanco, que intentó influir en el colegiado desde el pitido inicial

En el Real Madrid siguen dándole vueltas y más vueltas a la polémica expulsión de Vinicius el pasado sábado ante el Villarreal. La actualidad en la 'casa blanca' gira en torno a la crispación existente contra los arbitrajes, lo que hizo que su entrenador, José Mourinho, optase por no comparecer ante los medios tras el choque ante el 'submarino' amarillo, para no caer en otras incendiarias declaraciones que pudieran haberle costado una sanción.

"El primer minuto" que todo el mundo analiza

Pero en la previa del encuentro de este miércoles ante la Roma en Champions, el técnico portugués sí se refirió al asunto, aunque en un primer momento aseguro “no tener nada que comentar”. Así, más allá de poner el foco en la tarjeta roja que vio el brasileño por su agarrón de pelo sobre Saliba, en una acción que él mismo acabó en gol y que no subió al marcador, Mourinho invitó a todos a ver "el primer minuto del partido con el Villarreal”, afirmando que solo con ello ya es suficiente para saber su opinión sobre el arbitraje de Díaz de Mera.

El colegiado castellano-manchego no vio en primera instancia nada punible en la jugada del tanto del '7' madridista, pero fue avisado desde el VAR y no dudó en cambiar su decisión, dando pie a un importante revuelo que también quedó reflejado en el acta, donde el colegiado recogió que Vinicius, "después de haber sido expulsado y encontrándose aún en el terreno de juego, siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva". Además, también indició que el madridista "tuvo que ser sujetado por compañeros de su equipo", lo que podría costarle dos partidos de sanción y perderse de ese modo el Clásico ante el FC Barcelona.

Santi Comesaña no entiende las quejas del Real Madrid: "Ellos verán lo que hacen"

Nadie sabe exactamente a qué se refería Mourinho. Pedro desde el Villarreal lo que tienen claro es que la expulsión del internacional 'canarinho' no admite dudas, censurando la actitud del conjunto madridista y acusándolo de querer influir en Díaz de Mera desde el pitido inicial. “Algo vi del primer minuto. No se qué se quejan del árbitro y tal. Si es roja, es roja. Se lo estaban comiendo desde el primer minuto. Unas cosas sin sentido. Ellos verán lo que hacen. Nosotros estábamos a lo nuestro. Hicimos un buen partido y fue una pena que no sacáramos nada positivo de allí”, afirmó al respecto Santi Comesaña.

Felices por el triunfo en la Champions

Quien no quiso pronunciarse al respecto, por su parte, fue Iñigo Pérez, técnico del conjunto castellonense, ni antes ni después del choque que su equipo disputó este pasado martes en La Cerámica ante el Nápoles, en el que se reencontró con la victoria (3-1) para sumar sus tres primeros puntos en la Fase Liga de la Champions.

"Teníamos un poco de ansiedad aunque no quieras pensarlo y hemos empezado perdiendo, pero lo hemos conseguido solucionar haciendo un gran partido, hemos conseguido ganar. Estamos en un buen momento y hay que seguir en esta línea. Aquí todo el mundo corre mucho, me alegro por todo el equipo y sobre todo por Luiz que hizo una grandísima parada con 2-1 a De Bruyne...", afirmó el propio Santi Comesaña, que explicó el por qué de la celebración junto al técnico navarro.

"No está nada hecho, solo llevamos tres puntos, todos estamos unidos y por eso abrazamos al entrenador. Con 3-1 la liberación, te abrazas ya con quien sea, nos merecíamos esta alegría, estamos en buena dinámica de juego", sentenció.