La furiosa advertencia de Cucurella tras la roja a Vinicius: "Si me tocan un pelo..."

La expulsión del brasileño ante el Villarreal indignó a todos en el Real Madrid, desde el público hasta los jugadores, pasando por José Mourinho, que prefirió no atender a la prensa para no avivar una polémica que amenaza con perjudicar al conjunto blanco

El Real Madrid retomó LaLiga tras el parón con una victoria por la mínima sobre el Villarreal que le permite no descolgarse más y seguir a seis puntos del intratable líder, el FC Barcelona, mientras divisa ya en el horizonte el Clásico que tendrá lugar dentro de dos semanas en el Camp Nou. Pero la actualidad en la 'casa blanca' gira en torno a la crispación existente contra los arbitrajes, lo que hizo que su entrenador, José Mourinho, optase por no comparecer ante los medios tras el choque ante el 'submarino' amarillo, para no caer en otras incendiarias declaraciones que pudieran haberle costado una sanción.

Quien no se librará de la misma, sin embargo, es Vinicius Junior, que en principio será castigado con dos encuentros y no podrá estar frente al Sevilla FC ni el Barça. Fue su expulsión, precisamente, lo que hizo que la indignación se apoderase del Santiago Bernabéu, pasando de la euforia de celebrar el 2-0 en el minuto 73 a las protestas por ver cómo el gol del brasileño era anulado y derivaba en una cartulina roja por su agarrón de pelo sobre Saliba.

El ataque de Vinicius en redes sociales

Tras el encuentro, el propio internacional 'canarinho' elevó más la tensión tras pedir disculpas tanto a sus compañeros como a los aficionados. Compartió una publicación de una cuenta de Instagram que le apoya en la que aparecen varias acciones suyas en diferentes partidos, junto a un claro mensaje que hizo suyo: "Y el que recibe amarilla y roja siempre es Vinicius, qué vergüenza, vaya mafia!". Todo ello, junto a un emoticono de tres caras sonrientes que tapaban las dos últimas palabras.

Isidro Díaz de Mera no vio en primera instancia nada punible en la jugada del tanto del '7' madridista, pero fue avisado desde el VAR y no dudó en cambiar su decisión, dando pie a un importante revuelo que también quedó reflejado en el acta, donde el colegiado hizo mención a la "actitud agresiva" del brasileño, que tuvo que ser retirada por varios de sus compañeros para evitar males mayiores. Aunque no fue el protagonista el único que protestó. También varios de sus compañeros mostraron su descontento, llamando la atención en este sentido la reacción de Marc Cucurella.

"Espero que si me tocan un pelo le saquéis la roja. Te vas al VAR"

Conocido también por su larga caballera, el internacional español lanzó una advertencia al cuarto árbitro, Francisco Garcí, como han captado las cámaras de DAZN. "Espero que si me tocan un pelo le saquéis la roja. Te vas al VAR", soltó el lateral mientras señalaba al colegiado principal, siendo apartado de la escena por Bernardo Silva.

Llama la atención, no obstante, que el defensor catalán protestase con tanta vehemencia una acción similar a otra de la que él mismo fue víctima cuando jugaba en el Chelsea. Fue en la final del Mundial de Clubes 2025 ante el PSG, cuando el portugués Joao Neves le dio un tirón de pelos y le hizo caer al suelo de inmediato. Por ello vio también la roja y acabó siendo sancionado con dos encuentros, mismo castigo al que se expone ahora Vinicius.