Iturralde González señala la sanción que dejaría a Vinicius sin Clásico: "Está explicado en el artículo 121.1"

Iturralde González ha explicado en Carrusel Deportivo por qué Vinicius Júnior podría recibir dos partidos de sanción tras su expulsión y perderse el Clásico ante el Barcelona. El exárbitro se apoya en el artículo 121.1 del reglamento y no descarta que el castigo aumente a tres encuentros

La expulsión de Vinicius Júnior ante el Villarreal puede tener consecuencias importantes para el Real Madrid, que corre el riesgo de perder a uno de sus futbolistas más determinantes para el Clásico frente al Barcelona. El brasileño fue expulsado por tirar del pelo a Nathan Saliba y, según el análisis arbitral de Iturralde González en Carrusel Deportivo, podría recibir una sanción de dos encuentros, con la posibilidad de que se amplíe a tres por su reacción posterior al árbitro.

La clave está en la redacción del acta arbitral de Isidro Díaz de Mera. El colegiado reflejó que Vinicius tiró del pelo a un adversario "con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos". Ese matiz resulta determinante para valorar el castigo que puede imponer el Comité de Competición y explica por qué la presencia del atacante madridista en el próximo Clásico está seriamente comprometida.

El acta arbitral, la clave de la sanción a Vinicius

Iturralde González explicó en la Cadena SER que el reglamento contempla un castigo de dos partidos cuando un futbolista realiza una acción de este tipo sin que el balón esté en disposición de ser jugado. "Está explicado en el artículo 121.1 del reglamento. Si el balón no está en disposición de ser jugado por tirar del pelo, son dos partidos de sanción y en el acta pone que no está en disposición de hacerlo, así que son dos partidos", señaló el exárbitro.

El analista insistió en que la cuestión fundamental es precisamente lo que recoge el documento redactado por el colegiado. La descripción de la jugada puede condicionar la resolución disciplinaria, ya que no se trata únicamente de valorar el tirón de pelo, sino también de determinar si el futbolista tenía alguna posibilidad de disputar el balón en ese momento.

A esa posible sanción se suma la reacción del brasileño después de ver la tarjeta roja. Según el acta, Vinicius continuó protestando a voz en grito. "Por la forma de dirigirse a él tras la roja, le pueden poner uno más. Puede ser dos por el tirón de pelo y uno por lo que ha pasado después", advirtió Iturralde. De esta manera, el castigo podría elevarse hasta los tres encuentros de suspensión.

El recurso del Real Madrid, la única vía para intentar evitarlo

La única posibilidad que contempla Iturralde González para que Vinicius pueda esquivar la sanción que le dejaría fuera del Clásico pasa por un recurso del Real Madrid. El club blanco tendría que tratar de demostrar que, en el momento de la acción, el balón sí estaba en disposición de ser disputado, contradiciendo así la descripción que figura en el acta arbitral.

El analista también aclaró que las disculpas públicas del brasileño no constituyen una circunstancia atenuante que permita reducir automáticamente el castigo. Vinicius pidió perdón a sus compañeros y a la afición a través de las redes sociales después de su expulsión, pero ese gesto no cambia por sí mismo los criterios disciplinarios que deberá aplicar el Comité de Competición.

Por tanto, el Real Madrid queda pendiente de la resolución disciplinaria para conocer el alcance definitivo de la sanción. Si se confirma el mínimo de dos partidos que prevé Iturralde, Vinicius no podrá jugar contra el Sevilla ni frente al Barcelona, por lo que se perdería el Clásico del próximo 25 de octubre en el Camp Nou. La decisión oficial será la que determine finalmente si el brasileño puede estar disponible para uno de los partidos más importantes de la temporada.