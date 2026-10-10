Pape Gueye lanza un aviso antes de visitar al Real Madrid: "No jugué contra Modric ni Kroos, pero los que están ahora son muy buenos"

El centrocampista del Villarreal analiza la visita al Real Madrid, reconoce que todavía no ha conseguido ganar al conjunto blanco y destaca el peligro de Arda Güler antes de un duelo en el que los amarillos quieren dar un golpe sobre la mesa

El Villarreal afronta este sábado una de las pruebas más exigentes de la temporada con su visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Pape Gueye, una de las piezas importantes del centro del campo castellonense, tiene claro que la receta pasa por mantener la personalidad del equipo, sin renunciar al balón ni al estilo ofensivo que intenta implantar Iñigo Pérez.

El internacional senegalés llega, además, en un buen momento de cara a portería y con la ambición de prolongar esa dinámica ante un rival al que todavía no ha conseguido ganar. En una entrevista concedida a MARCA, el futbolista reconoció la dificultad del reto, pero también la confianza del vestuario en sus propias posibilidades. "Es un partido importante y complicado. Sabemos que jugamos ante algunos de los mejores jugadores de LaLiga. Pero creo que nosotros tenemos que jugar nuestro fútbol, porque creo que nosotros también somos un buen equipo", explicó.

El encuentro tiene un componente especial para el Villarreal. La pasada campaña, el equipo firmó un gran campeonato liguero, pero se quedó con la espina de no conseguir victorias ante los grandes rivales. Gueye no esconde que ese recuerdo sigue presente en el vestuario y que el choque de este sábado supone una oportunidad para cambiar esa dinámica. "Claro, y por eso queremos jugar contra ellos y queremos ganar. No pudimos el año pasado y nos queda esa espina, lo tenemos en la cabeza y queremos hacerlo ahora", afirmó el centrocampista, que espera que el trabajo realizado durante la semana permita al equipo ofrecer una versión competitiva en el Bernabéu.

El centro del campo del Madrid, bajo la lupa de Gueye

Uno de los focos del partido estará en la batalla por la posesión. El Real Madrid cuenta con diferentes alternativas para dominar la medular y, aunque en los últimos años se ha repetido el debate sobre la comparación con la etapa de Luka Modric y Toni Kroos, Gueye no considera que el actual centro del campo blanco esté por debajo de aquel nivel. "Son fuertes. Los medios centros, los tres o cuatro que tienen, son todos muy buenos. No jugué contra Modric ni Kroos, pero los que están ahora son muy buenos también y me gusta mucho jugar contra ellos. Todos los jugadores queremos demostrar que podemos jugar contra ellos", aseguró.

El senegalés también dedicó unas palabras a Arda Güler, uno de los futbolistas del Real Madrid que más le llaman la atención. Gueye destacó su calidad técnica y su capacidad para generar peligro cerca del área, dos virtudes que obligarán al Villarreal a prestar especial atención a sus movimientos. "Me gusta mucho Güler, es un futbolista con muy buen pie izquierdo. Siempre genera, siempre es peligroso de cara al gol. Tenemos que tener cuidado con él, pero no solo con Güler, sino con todos", advirtió.

Para intentar frenar al conjunto blanco, el Villarreal no contempla renunciar a su identidad. Gueye explicó que el equipo trabaja para ser capaz de competir con los mejores manteniendo la pelota, aunque también es consciente de que cualquier pérdida puede convertirse en una ocasión para el rival. "Queremos ganar y jugar bien, vamos a demostrarlo. Sabemos que ante este equipo no se puede perder mucho balón. Van muy rápido hacia adelante", señaló. El centrocampista confirmó que durante la semana han preparado aspectos específicos para afrontar las transiciones ofensivas del Madrid, aunque prefirió no desvelar los detalles del plan.

La confianza de Iñigo Pérez y el sueño de ganar títulos

La adaptación al sistema de Iñigo Pérez es otro de los asuntos que abordó Gueye. El futbolista reconoció que la llegada de un nuevo entrenador implica cambios en la forma de jugar y exige un periodo de aprendizaje, pero considera que el equipo está avanzando en la dirección adecuada.

"Ahora estamos mejor, cuando llega un nuevo entrenador es todo diferente. Tenemos que trabajar y lo estamos haciendo bien, los resultados llegarán pronto. Estamos en el buen camino", explicó. Entre las diferencias respecto al curso anterior, destacó una presión más adelantada, una de las señas de identidad que el técnico quiere consolidar. El buen momento individual del senegalés también ha alimentado las especulaciones sobre el interés de otros clubes. Sin embargo, Gueye se mostró tranquilo respecto a su futuro y aseguró que está satisfecho en Villarreal, donde afronta su tercera temporada. Su prioridad, insistió, es ayudar al equipo antes de valorar cualquier escenario una vez termine el curso.