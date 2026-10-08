Iñigo Pérez sigue sin poder contar con tres de sus internacionales a dos días del Bernabéu

El Villarreal afronta la visita al Real Madrid condicionado por el largo parón y por la tardía vuelta de varios de varios de sus potenciales titulares, circunstancia que reduce el margen de maniobra de su entrenador antes de un duelo de máxima exigencia

Iñigo Pérez tendrá que esperar hasta el último día antes de medirse al Real Madrid para poder contar hasta con tres de sus internacionales. El Villarreal ha ido recuperando progresivamente a buena parte de los doce futbolistas que han realizado el periplo internacional con sus respectivas selecciones, pero todavía hay tres futbolistas importantes que no han podido participar en el entrenamiento de este jueves.

Los tres jugadores en cuestión son Tani Oluwaseyi, Nathan Saliba y Alex Freeman. Ninguno de ellos ha regresado aún. No se incorporarán a la dinámica amarilla hasta este viernes. Los tres regresarán a España durante la tarde del jueves, por lo que apenas dispondrán de una sesión antes del encuentro del sábado a las 21:00 horas.

La situación complica especialmente la planificación de Iñigo Pérez. No se trata únicamente del cansancio acumulado por los viajes y los partidos con sus selecciones, sino de la imposibilidad de preparar con normalidad un encuentro de la dificultad del que espera en el Bernabéu. El técnico deberá valorar en pocas horas el estado físico de los tres y decidir si alguno está en condiciones de asumir un papel importante.

A ellos se suma Tajon Buchanan, que ya está descartado después de que se confirmaran sus problemas musculares. El extremo canadiense regresó lesionado de la concentración de su selección y no podrá entrar en los planes para el duelo ante el conjunto de José Mourinho.

Foyth y Comesaña, las otras incógnitas

La enfermería ofrece, sin embargo, dos noticias positivas. Juan Foyth y Santi Comesaña ya se entrenan con normalidad junto al resto de sus compañeros después de superar sus respectivos problemas físicos.

En principio, ambos entrarán en la convocatoria, aunque su presencia desde el inicio parece más complicada. Iñigo Pérez tendrá que decidir si están preparados para competir en un estadio tan exigente o si lo más prudente es reservarlos y dar continuidad a los futbolistas que llegan con mayor ritmo.

El parón, además, ha dejado una carga considerable de minutos en varios internacionales. Renato Veiga, Pape Gueye, Georges Mikautadze, Nicolas Pepe, Logan Costa, Santiago Mouriño o Ilias Akhomach han tenido compromisos con sus selecciones, por lo que el cuerpo técnico también deberá medir esfuerzos y valorar posibles rotaciones.

Un dato que no invita al optimismo tras los parones

El Villarreal tiene además una pequeña cuenta pendiente después de los últimos parones internacionales. La temporada pasada disputó cuatro partidos inmediatamente posteriores a este tipo de interrupciones y únicamente consiguió ganar uno.

El balance fue de una victoria, un empate y dos derrotas, con seis goles encajados y cuatro marcados. El primer precedente acabó con derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Después llegó un empate 2-2 frente al Betis en La Cerámica y, en noviembre, el único triunfo, un 2-1 ante el Mallorca. El último precedente fue especialmente negativo, con un 1-0 ante el Girona en Montilivi el pasado 6 de abril.

Ahora el desafío es todavía mayor. El parón ha sido más largo de lo habitual y el Villarreal llegará al Bernabéu después de casi 20 días sin competición. Una circunstancia que puede servir para recuperar lesionados, pero que también dificulta recuperar el ritmo competitivo.

El posible once del Villarreal en el Bernabéu

A la espera de comprobar cómo llegan los internacionales en la última sesión, el once de Iñigo Pérez presenta varias incógnitas. En la portería, Gulácsi parte con ventaja después de haberse consolidado como la apuesta para el puesto. Por delante, la defensa podría estar formada por Foyth, Logan Costa, Renato Veiga y Sergi Cardona, aunque la situación del argentino será una de las cuestiones a vigilar este viernes.

En el centro del campo, Pape Gueye es indiscutible por su importancia en el equilibrio del equipo. A su lado podría reaparecer Santi Comesaña si recibe el alta competitiva definitiva, aunque su falta de ritmo puede abrir la puerta a otra alternativa. Moleiro también es una opción segura porque está en un gran momento y además llegará descansado.

En ataque, Gerard Moreno apunta a tener un papel importante si se encuentra plenamente recuperado, mientras que Mikautadze y Pépé se perfilan como alternativas para acompañarle. Ilias Akhomach también opta a una plaza en las bandas, aunque su regreso de la selección marroquí añade otro factor a considerar.