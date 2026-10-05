Cerrada la renovación de Arda Güler

El futbolista turco ha dado un paso adelante en los planes del conjunto blanco y el club quiere premiar su crecimiento con una renovación que ampliaría su contrato hasta 2032 y elevaría su salario

Arda Güler ha dejado de ser una apuesta de futuro para convertirse en una realidad en el Real Madrid. A sus 21 años, el centrocampista turco atraviesa uno de los mejores momentos desde su llegada al Santiago Bernabéu y su crecimiento no ha pasado desapercibido para la entidad. El club blanco llevaba tiempo trabajando en una ampliación de su vínculo y, según Fabrizio Romano, el acuerdo ya estaría cerrado.

La renovación supondría un importante paso adelante para Güler, que actualmente tiene contrato con el Real Madrid hasta 2029. Pero no será la única novedad. El nuevo contrato también contempla una mejora salarial considerable. Güler percibe actualmente alrededor de 5,2 millones de euros brutos por temporada y su nueva ficha aumentaría para situarle en una posición acorde con el peso que ha ido adquiriendo dentro de la plantilla.

El Real Madrid apuesta por Arda Güler

La evolución de Güler explica la decisión del Real Madrid. Lo que comenzó como una incorporación de futuro ha ido transformándose con el paso de los meses en una pieza capaz de marcar diferencias. Su talento con el balón, su capacidad para asociarse y su facilidad para encontrar espacios le han permitido ganar protagonismo.

La dirección deportiva considera que todavía existe un amplio margen de crecimiento y pretende blindarlo a largo plazo. De ahí que la nueva fecha de finalización del contrato se sitúe en 2032, cuando el jugador tendría 27 años. Según la información de Fabrizio Romano, el acuerdo está cerrado al 100% y el Real Madrid ya estaría preparando el anuncio oficial de la renovación. La entidad tendría previsto acompañarlo de una comparecencia del futbolista ante los medios de comunicación.

Güler no es la única renovación sobre la mesa

El movimiento con el internacional turco se enmarca en una estrategia más amplia del Real Madrid para asegurar la continuidad de algunos de sus futbolistas más importantes. El club también mantiene abiertas otras operaciones contractuales. Una de ellas es la de Thibaut Courtois, cuya renovación estaría muy avanzada, mientras que la entidad también trabaja en la continuidad de Jude Bellingham.

En el caso de Güler, el mensaje es especialmente significativo: el Real Madrid no solo quiere contar con él durante los próximos años, sino convertir su continuidad en una apuesta a largo plazo. El turco, que llegó al club como una de las grandes promesas del fútbol europeo, empieza a recoger ahora el reconocimiento a su crecimiento sobre el césped.