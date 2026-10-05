Xavi Hernández se la juega al Real Madrid: 350 minutos para una pieza clave de José Mourinho

El ex entrenador del FC Barcelona y actual seleccionador de Países Bajos, exprimió al lateral derecho del cuadro blanco con cuatro titularidades en sendos partidos y tres partidos completos

El parón de selecciones ha hecho mucho daño en el Real Madrid ya que si solo nos atenemos a los lesionados, los de José Mourinho han visto como Mbappé y Konaté tenían que abandonar la concentración con la Francia de Zinedine Zidane. Además de esto, son varios los jugadores del Real Madrid que han acumulado un buen puñado de minutos en estas dos semanas sin competición liguera.

Uno de los casos más llamativos es el de Denzel Dumfries. El lateral derecho del Real Madrid ha sido uno de los futbolistas predilectos para Xavi Hernández, ex técnico del FC Barcelona y actualmente seleccionador de Países Bajos. Xavi Hernández ha demostrado que aún a pesar de poder colocarse en el foco de las críticas, sus intereses priman por encima de todo y no ha escatimado a la hora de usar a Dumfries para los intereses de Países Bajos.

Dumfries, clave para Mourinho y para Xavi Hernández

Denzel Dumfries ya ha terminado los partidos de este parón de selecciones pero no podrá decir el lateral derecho del Real Madrid que ha estado precisamente de 'vacaciones' en la concentración con Países Bajos. Dumfries ha jugado cuatro encuentros de la UEFA Nations League (Alemania, Serbia, Grecia y nuevamente Serbia) en tan solo 11 días, los que van desde el 24 de septiembre al pasado 5 de octubre.

Esta falta de descanso que ha supuesto un calendario muy comprimido para este parón de selecciones y la cual ha afectado prácticamente por igual a todos los jugadores de selecciones europeas, se ha sumado a que Xavi Hernández en este caso ha contado para casi todo con Dumfries. El neerlandés ha disputado 350 minutos de 360 posibles en los cuatro encuentros de Países Bajos.

La vuelta al Real Madrid de Dumfries

Con más de 300 minutos acumulados en las piernas de Dumfries, a José Mourinho se le plantea un dilema de cara a la vuelta del neerlandés a la disciplina del Real Madrid. El propio Mourinho también ha confirmado en lo que va de temporada que Dumfries es una pieza clave de su esquema defensivo ya que ha sido titular en cinco de las seis apariciones del lateral diestro en LaLiga (en el encuentro ante el Málaga estuvo en el banquillo y ante el Elche solo disputó un minuto).

De este modo y sumando los 505 minutos (entre Liga y Champions League) más los 350 con Países Bajos, Dumfries ya acumula más de 850 minutos en el comienzo del mes de octubre. Mourinho deberá valorar si el neerlandés de 30 años está en condiciones de jugar de inicio en la vuelta de la competición liguera el próximo fin de semana ante el Villarreal.

Otros internacionales cargados de minutos antes de su vuelta al Real Madrid

Dumfries con 350 minutos es por el momento el internacional del Real Madrid que más tiempo ha acumulado sobre el terreno de juego. Este lunes podría superarle Arda Güler que lo ha jugado todo con Turquía en este parón de selecciones y que se medirá a Italia a partir de las 20:45 horas. Güler suma 270 minutos con el combinado otomano. Por detrás están Bellingham, que suma 199 minutos con Inglaterra, Vinicius con 192 con Brasil, Cucurella con 180 al servicio de España y Diomande, que con 209 minutos ya ha terminado su participación con Costa de Marfil en los encuentros de clasificación para la Copa África.