El piloto de Aston Martin quedó eliminado en la Q1 en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas y volvió a criticar el motor de la marca japonesa el cual no le ha permitido ser competitivo durante esta temporada. Andrea Kimi Antonelli, con su Mercedes, fue el hombre más rápido pero saldrá sexto por una sanción

Nuevo día para olvidar para Fernando Alonso en esta temporada de Fórmula 1 ya que el piloto español no pudo pasar de la Q﻿1 en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas que se disputó esta pasada madrugada. El asturiano volvió a verse lastrado por el motor Honda que está lejos de ser competitivo. Es por ello que Fernando Alonso no se mordió al lengua a la hora de criticar el propulsor de la marca japonesa que monta su Aston Martin. El hombre más rápido fue el nuevo campeón del mundo, Andrea Kimi Antonelli, el cual sigue dominando con su Mercedes﻿, quien, sin embargo, saldrá sexto por cambiar de motor. De este modo, Max Verstappen, con Red Bull, es el que partirá primero.

Fernando Alonso atendió a los medios de comunicación y señaló que el problema de su Aston Martin se concentra en lo malo que es el motor Honda ya que en curvas ve el monoplaza bastante competitivo. "Ha sido exactamente como esperábamos. Monza y Las Vegas son los peores circuitos para nosotros, al tener las rectas más largas. Así que sí, perdemos unos 2,5 o 3 segundos en las rectas. En las curvas, sinceramente, fuimos bastante competitivos. Creo que estuvimos a 2,8 segundos del primer puesto en la Q1 y diría que perdimos más o menos esa diferencia en las rectas".

Fernando Alonso, disputando la clasificación del Gran Premio de Las Vegas. / IMAGO

A Fernando Alonso no le gusta nada el Gran Premio de Las Vegas

No se quedó ahí Fernando Alonso ya que el español se mostró molesto por tener que competir en el Gran Premio de Las Vegas a estas alturas de temporada. "Siendo sincero, queda bastante lejos de Europa y es una carrera larga. Hace dos semanas estuvimos en Austin y México, a dos horas de distancia. Luego fuimos a Brasil y después a Europa y ahora volvemos aquí por 72 horas... y luego regresamos a Europa".

El piloto español se tomó con filosofía el tener que correr y explicó que para él será un trámite ya que las opciones de puntuar son prácticamente nulas debido a la limitación que tiene con su motor Honda. "Como también correremos en Qatar, no tiene mucho sentido celebrar esta carrera este fin de semana. Simplemente pilotar el coche... no es precisamente algo liviano. Está bien, pero obviamente no todos llevamos el mismo coche, así que no es realmente una competición ni una carrera. Para nosotros es como una exhibición".

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, durante el Gran Premio de Las Vegas. / IMAGO

Andrea Kimi Antonelli se lleva la pole position en el Gran Premio de Las Vegas pero saldrá sexto

Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y reciente campeón del mundo, dio una nueva lección de pilotaje este viernes al marcar el mejor tiempo en la sesión de clasificación del Gran Premio de Las Vegas, pero saldrá desde la sexta posición debido a una sanción por cambiar el motor.

Será el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador de esta prueba en 2023 y en 2025, quien arranque la vigesimoprimera cita del Mundial de Fórmula 1 sin monoplazas por delante, escoltado por el británico George Russell (Mercedes) en primera línea.

El británico Lando Norris (McLaren) logró el cuarto mejor tiempo y saldrá desde el tercer lugar, escoltado en la segunda fila por el francés Isack Hadjar (Red Bull).

En cuanto a los españoles, Carlos Sainz pudo meterse en la Q2 al menos pero saldrá desde el fondo de la parrilla con su Williams debido a una penalización, mientras que Fernando Alonso, con su Aston Martin, se quedó en la Q1, quedando así patente que tiene un monoplaza muy poco competitivo por culpa de su motor Honda.