El Real Madrid recibe al Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu, en el regreso de LaLiga tras el parón de selecciones. Los blancos buscarán seguir presionando al líder, en un partido que también estará marcado por la vuelta de Vinicius, que regresa al campeonato doméstico tras cumplir sanción

El Estadio Santiago Bernabéu abre sus puertas para albergar el partido correspondiente a la décimo tercera jornada del campeonato liguero, que enfrenta al Real Madrid y Celta de Vigo. Los de José Mourinho llevan encadenadas 8 victorias seguidas en todas las competiciones, cinco de liga y tres de Champions, y tiene ante sí de prolongar esa racha frente a su afición. El triunfo ante el conjunto vigués también les permitiría meter presión al Barcelona, actual líder del campeonato.

Enfrente estará un Celta que ocupa la zona media de la clasificación y que buscará dar la sorpresa en uno de los escenarios más complicados de la competición. Los de Claudio Giráldez ya demostraron la pasada campaña que pueden llevarse los tres puntos de Chamartín, por lo que tratarán de repetir aquella actuación para adelantar posiciones en la clasificación y meterse en la lucha por Europa.

Vinicius vuelve a LaLiga después de cuatro partidos de sanción

Una de las grandes alicientes del encuentro será el regreso de Vinicius. El brasileño vuelve a estar disponible para Mourinho en el campeonato liguero después de cumplir los cuatro partidos de sanción que recibió tras su expulsión ante el Villarreal.

Su regreso llega además, tras cuajar una impecable actuación en el último compromiso internacional con la selección carioca. El extremo brasileño anotó un hat-trick en la victoria por 0-7 frente a Singapur, y buscará trasladar esos buenos números al Real Madrid. Su regreso supone una alternativa más para el ataque blanco, que ha conseguido mantener su racha de victorias durante su ausencia.

El Celta ya sabe lo que es asaltar el Bernabéu

El conjunto celeste tiene un precedente reciente al que agarrarse para afrontar la visita. La pasada temporada, el Celta consiguió llevarse los tres puntos del Santiago Bernabéu tras imponerse por 0-2, en un partido en el que Williot Swedberg fue el gran protagonista con un doblete. El sueco abrió el marcador en la segunda mitad y sentenció en el tiempo añadido, en una noche que terminó con el Real Madrid jugando con nueve futbolistas.

La victoria del Celta de Vigo en el Bernabéu la pasada campaña. / Imago.

Los de Giráldez tratarán de repetir la hazaña, aunque tendrán enfrente a un Madrid que llega lanzado y que no quiere dejar escapar puntos en la intensa pelea por el liderato.

¿Donde ver el Real Madrid - Celta de Vigo?

El partido correspondiente a la décimo tercera jornada de LaLiga EA Sports se disputará este sábado 21 de noviembre, a partir de las 21.00 horas, en el Santiago Bernabéu.

El encuentro podrá seguirse en directo en España a través de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.