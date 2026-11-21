ESTADIO Deportivo, en la previa del derbi sevillano, ha podido hablar con uno de esos jugadores que conoce bien la esencia de este tipo de partidos desde categorías inferiores; como es Ángel Ortiz

Se avecina uno de los grandes encuentros del fútbol español, como es ese derbi sevillano que tan bien define la esencia de la propia ciudad. Muchos son los motivos que explican la importancia de este duelo para miles de personas, pero, como se suele decir, es mejor vivirlo que contarlo. El primer asalto se disputará en el Ramón Sánchez-Pizjuán con una idea clara: dar el primer golpe sobre la mesa. El lado bético sabe que está viviendo un inicio de año espectacular, situado en los puestos altos de LaLiga y con la clasificación para la Champions perfilada.

Ángel Ortiz, en la entrevista con ED / Lince

Sin embargo, un derbi es un derbi y siempre se quiere ganar. En ESTADIO Deportivo, en la previa del Gran Derbi, hemos podido hablar con una persona que ejemplifica muy bien esta ambición por este tipo de partidos: Ángel Ortiz. El extremeño viene de vivir una fiesta con la Sub-21 en su casa y, recién llegado el pasado jueves, atendió a este medio para mostrar sus sensaciones antes del partido.

- ¿Cómo se encuentra? Llega bien del parón, ¿no?

Sí, sí, bien, bien. Todo bien. Hemos jugado dos partidos con la selección, pero me encuentro bien. Y nada, intentar ayudar al equipo.

- ¿Cómo se está metiendo el veneno del derbi?

El veneno del derbi lo llevo viviendo mucho tiempo y, la verdad, intento también darle un poco de normalidad, aunque realmente no es normal: es una semana diferente. Y bueno, como te digo, se trata de intentar ganarlo.

- (Se le muestra un vídeo con saludos de personas queridas suyas) Los conoce bien, ¿no?

En el vídeo hablan un poco de lo que son los pilares de mi vida: mis amigos más íntimos, mi novia, mi perro y mi padre, mi madre y mi hermano, que también me han acompañado siempre. Siempre lo he dicho: ahora me alegro de que estén conmigo en los momentos buenos, porque también han pasado conmigo muchos momentos malos durante mi carrera. Han venido muchas veces a partidos y a sitios que estaban muy lejos. Y nada, me alegro de que ahora estén conmigo en los momentos buenos y de que también los disfruten, porque se lo merecen.

- Por todo lo emocional que significa este tipo de encuentros, ¿se refugia en ellos?

Sí, sí, claro. Al final, ellos también me dan esa normalidad, ese mundo que tenía antes de llegar a la élite, por así decirlo. Me devuelven un poco a ese mundo y me dan también la naturalidad que siempre he tenido con ellos.

Ángel Ortiz, en la entrevista con ED / Lince

- En lo deportivo, el Betis llega en un gran momento. ¿Entiende que se le dé el cartel de claro favorito?

En un derbi nunca hay favorito, porque son partidos que se juegan un poco de manera distinta. Creo que es un partido que hay que saber jugar muy bien, que va por momentos. Pero bueno, sí es verdad que no hay que negar que nosotros ahora mismo estamos en un momento de forma muy bueno. Y bueno, quien quiera poner los carteles de favoritos, que lo entienda; nosotros vamos a ir a ganar y a sacar los tres puntos.

- ¿Cómo veis al Sevilla? Parece que está mejor que en las pasadas campañas.

Bueno, sí es verdad que no hay que negar que no es el Sevilla de otros años, que creo que también estaba pasando algunos problemas económicos. Pero bueno, también es verdad que esos partidos ellos saben jugarlos, saben a lo que juegan y, bueno, seguro que nos pondrán las cosas difíciles.

- ¿Cuál es el mejor recuerdo que guarda de un derbi?

Sí es verdad que me acuerdo mucho del primer derbi que jugué aquí. Fue en la Ciudad Deportiva del Sevilla, en infantiles. Yo no había vivido nunca un derbi y me acuerdo de que, además, marqué un gol en el último minuto del partido. Así que es verdad que dicen que el primero siempre es especial y, si encima marqué un gol, creo que es el que más recuerdo, aunque lo jugara siendo más pequeño.

Ángel Ortiz, en la entrevista con ED / Lince

- ¿Le impresionó en ese momento lo que significa un derbi, a pesar de ser infantiles?

Ahí empecé a darme cuenta, porque acababa de llegar a Sevilla, al Betis. Empecé a ver la verdadera rivalidad que había entre los dos equipos y lo bonito que era. Desde ese inicio, ya veías en la semana de entrenamiento que era algo diferente.

- ¿Tiene preparado algún ritual para el derbi? ¿Hace algo más especial?

Hacer lo mismo que vengo haciendo en todos los partidos. Prepararme igual que para la mayoría de los partidos. Y bueno, eso, como te digo, intentar darle normalidad, aunque no sea un partido normal, y jugarlo. Creo que ahí está un poco la clave para conseguir ganar.

- Por último, me gustaría que lanzase un mensaje a los béticos.

Deciros que, por trabajo, no va a ser: lo vamos a dejar todo en el campo. No os puedo decir que apoyéis, porque, si estáis siempre ahí, sé que vais a estar animando, acompañando al equipo y llevándonos en volandas. Y nada, nosotros nos vamos a dejar la vida en el campo para conseguir los tres puntos y daros esa alegría tan importante.