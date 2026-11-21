El pívot español firmó 22 puntos, 16 rebotes, 2 asistencias y 2 tapones en la victoria de Oklahoma City Thunder sobre New Orleans Pelicans y recibió los elogios de su entrenador, Mark Daigneault, que ya no lo mueve del quinteto titular

Aday Mara, pívot español que juega en Oklahoma City Thunder, ha tenido su mejor actuación en lo que va en su corta carrera en la NBA, 16 partidos, después de haber firmado 22 puntos, 16 rebotes, 2 asistencias y 2 tapones en la victoria de su equipo contra New Orleans Pelicans por 126-120. Aday Mara se ha asentado ya como titular y cada día que pasa va a más demostrando así que Oklahoma City Thunder no se equivocó cuando lo seleccionó en el puesto número 12 de pasado draft.

Aday Mara firmó un excelente 11 de 15 en tiros de campo, sin visitar la línea de personal, siendo así muy efectivo de cara al aro rival. Lo mejor de Aday Mara es que tuvo un gran entendimiento en el bloqueo y continuación con sus compañeros, también con la estrella Shai Gilgeous-Alexander, y también tuvo varios aclarados en el poste bajo que solventó con canasta tras realizar buenos movimientos de pies que no pudieron ser detenidos por sus defensores.

Mark Daigneault, entrenador de Oklahoma City Thunder elogió a Aday Mara tras su actuación contra New Orleans Pelicans. "Creo que esas son las cosas que a veces pasan desapercibidas. Primero, su inteligencia. Tiene una gran intuición para el juego, incluso en el otro extremo de la cancha. Segundo, es un competidor nato. Y creo que a veces su personalidad, que como dije puede ser amigable y amable, se malinterpreta. Pero este chico compite de verdad".

Lakers gana y James Harden se sale

En otros partidos destacados de la madrugada, Los Angeles Lakers se llevaron este viernes un partido más apretado de los esperado ante los Sacramento Kings para mantenerse con vida en la NBA Cup, en una jornada en la que el mejor James Harden volvió a aparecer, con 51 puntos ante los Indiana Pacers.

El triunfo de Los Angeles Lakers vino precedido de una remontada en el último cuarto, después de que los angelinos llegaran a perder por 11 puntos en el tercero. Un triple de Quentin Grimes a falta de 57 segundos puso el 106-103 en el marcador, y Zach LaVine falló un último intento desde el perímetro para forzar la prórroga.

Luka Doncic, con 25 puntos y 8 asistencias, fue el mejor jugador de unos Lakers que siguen siendo el mejor equipo de la liga con un balance de 14 victorias y 3 derrotas.

Por su parte, James Harden anotó 51 puntos en la victoria de su equipo ante los Indiana Pacers por 128-119, y desempató con Kobe Bryant como el tercer jugador con más partidos con 50 o más puntos anotados en la NBA.

Harden solo tiene por delante en esa estadística a Michael Jordan, quien lo hizo en 31 encuentros, y al siempre inalcanzable Wilt Chamberlain, quien lo logró en 118 ocasiones.

El escolta acabó con un 15 de 26 en tiros de campo -incluido un 7 de 11 en triples-, además de acertar los 14 tiros libres que lanzó. Redondeó la noche con 6 rebotes y 6 asistencias.

- Resultados NBA sábado 21 de noviembre:

Atlanta Hawks 111-97 Charlotte Hornets

Detroit Pistons 102-105 Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers 128-119 Indiana Pacers

Brooklyn Nets 111-113 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 126-120 New Orleans Pelicans

Chicago Bulls 94-98 Washington Wizards

Utah Jazz 101-111 Phoenix Suns

Denver Nuggets 133-124 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 106-104 Sacramento Kings