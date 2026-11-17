El club blanco solo tendrá que abonar los derechos de formación al Manchester United, aunque la operación tendrá gastos mucho mayores en salario, primas y comisiones, sin que pueda ser inscrito por ahora con el Real Madrid Castilla

Siempre atento a las perlas del futuro, el Real Madrid está a punto de anunciar el fichaje de Joseph Junior Andreou Gabriel, conocido futbolísticamente como JJ Gabriel. Con solo 16 años, su nombre está en boca de todos y se ha venido hablando mucho sobre su futuro en los últimos meses, después de que haya decidido salir del Manchester United.

Muchos de los clubes más importantes de Europa han llamado a su puerta, como el PSG, el Bayern Múnich o el FC Barcelona. Pero finalmente ha elegido vestir de blanco El inglés, de hecho, ya se encuentra entrenándose en la capital de España desde hace semanas, a la espera de cerrar una operación en la que poco a poco se han ido recortando los flecos pendientes.

Un cambio de representante determinante

Así, hoy mismo se ha dado un paso que parece decisivo, al confirmarse que ha firmado con Epic Sports, de Ali Barat, como nueva agencia de representación. Casualmente, la misma que otros madridistas, como Huijsen y Dumfries, lo que pone de manifiesto la buena relación existente con la entidad que preside Florentino Pérez.

Firmará por tres años y jugará en principio en el Juvenil

A ese empujón que se antoja definitivo, además, se unen otras informaciones que aclaran los detalles de un acuerdo más que encarrilado. En concreto, El Chiringuito ﻿ha desvelado que JJ Gabriel no se comprometerá con un contrato de larga duración, sino por tres años, e inicialmente no podrá ser inscrito con el Real Madrid Castilla en Primera RFEF al impedirlo la reglamentación federativa. Por tanto, hasta enero jugará con el Juvenil A de División de Honor, que compite también en la Youth League.

Un pago de 360.000 euros﻿... aunque se habla de 15 millones en total

Pero lo más llamativo es el precio que tendrá que abonar el club blanco para hacerse con los servicios del mediocentro. Aunque se ha apuntado que entre salario, primas y comisiones la operación se irá hasta los 15 millones de euros, que es el dinero exigido por el entorno del jugador, el pago a Manchester United apenas rondará los 360.000 euros por derechos de formación.

Los récords de precocidad de JJ Gabriel

Tras pasar también por las canteras del Chelsea, el Arsenal y el West Ham, JJ Gabriel desembarcó en el Manchester United en 2022, siendo presentado curiosamente junto al hijo de Cristiano Ronaldo. Y desde entonces, no ha parado de crecer, convirtiéndose en una de las mayores promesas del continente. Entre sus récords de precocidad está el haber jugado con solo 14 años con el equipo sub 18 de los 'reds devils', anotando un doblete en su debut ante el Leeds United.

Además, el pasado verano, Michael Carrick le dio entrada en un amistoso ante el Atlético de Madrid en pretemporada y se convirtió en el futbolista más joven utilizado por el primer equipo de los 'reds devils' en cualquier partido. Pero también lejos de los terrenos de juego comienza a ser una figura mediática.

JJ Gabriel, en un partido con el Manchester United. / ED

También es un fenómeno mediático: contrato millonario con Nike

Así, llamó bastante la atención que el pasado año firmase un contrato de patrocinio de larga duración con Nike que le reporta unas ganancias económicas superiores a las que percibía de dicha marca el brasileño Neymar con su misma edad. Aunque su fama ya venía de antes, pues siendo un niño protagonizó varios vídeos manejando el balón que se viralizaron, recibiendo el apodo de 'Kid Messi'.

Nacido el 6 de octubre de 2010 en Enfield (Inglaterra), JJ Gabriel destaca por su calidad técnica y su capacidad para superar rivales y generar peligro, aunque obviamente aún debe seguir evolucionado, también en el plano físico. Pero, sin duda, el internacional sub 17 inglés es una de las joyas más codiciadas y será el Real Madrid el encargado de terminar de pulirla.