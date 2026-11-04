El Real Madrid se adelanta a Barça, PSG y Bayern Múnich en la pelea por la gran perla de Europa

El club blanco estaría muy cerca de cerrar la incorporación del atacante inglés JJ Gabriel, de solo 16 años, que ya se encuentra en la capital de España tras expresar su deseo de salir del Manchester United

Siempre atento a las perlas del futuro, el Real Madrid estaría muy cerca de hacerse con Joseph Junior Andreou Gabriel, conocido futbolísticamente como JJ Gabriel. Con solo 16 años, su nombre está en boca de todos y se viene hablando mucho sobre su futuro después de que haya decidido salir del Manchester United. Muchos de los clubes más importantes de Europa han llamado a su puerta, como el PSG, el Bayern Múnich o el FC Barcelona. Pero finalmente todo apunta a que será el conjunto blanco el que se lleve el gato al agua.

No hay nada firmado, por el Real Madrid está en la 'pole' y el Barça se da por vencido

El inglés, de hecho, ya se encuentra entrenándose en la capital de España, a la espera de que en los próximos días pueda cerrarse una operación a la que solo le quedarían algunos flecos pendientes, como ha informado el periodistas Ben Fernandes Santos. De momento, no obstante, no hay nada firmado ni sellado, como añade Fabrizio Romano, que recalca que el club presidido por Florentino Pérez está en la 'pole' de esta particular carrera desde el pasado mes de septiembre, siendo su intención la de poder incorporarlo a partir de 2027.

Lo que sí parece seguro ya es que en el Camp Nou se han dado por vencidos, aunque desde la Ciudad Condal se había apuntado que el joven delantero británico, que también puede desenvolverse en banda, veía con muy buenos ojos la posibilidad de vestir de azulgrana.

Los récords de precocidad de JJ Gabriel

Tras pasar también por las canteras del Chelsea, el Arsenal y el West Ham, JJ Gabriel desembarcó en el Manchester United en 2022, siendo presentado curiosamente junto al hijo de Cristiano Ronaldo. Y desde entonces, no ha parado de crecer, convirtiéndose en una de las mayores promesas del continente. Entre sus récords de precocidad está el haber jugado con solo 14 años con el equipo sub 18 de los 'reds devils', anotando un doblete en su debut ante el Leeds United.

Además, el pasado verano, Michael Carrick le dio entrada en un amistoso ante el Atlético de Madrid en pretemporada y se convirtió en el futbolista más joven utilizado por el primer equipo de los 'reds devils' en cualquier partido. Pero también lejos de los terrenos de juego comienza a ser una figura mediática.

También es un fenómeno mediático: contrato millonario con Nike

Así, llamó bastante la atención que el pasado año firmase un contrato de patrocinio de larga duración con Nike que le reporta unas ganancias económicas superiores a las que percibía de dicha marca el brasileño Neymar con su misma edad. Aunque su fama ya veía de antes, pues siendo un niños protagonizó varios vídeos manejando el balón que se viralizaron, recibiendo el apodo de 'Kid Messi'.

Nacido el 6 de octubre de 2010 en Enfield (Inglaterra), JJ Gabriel destaca por su calidad técnica y su capacidad para superar rivales y generar peligro, aunque obviamente aún debe seguir evolucionado, también en el plano físico. Pero, sin duda, el internacional sub 17 inglés es una de las joyas más codiciadas y todo apunta que será el Real Madrid el encargado de terminar de pulirla.