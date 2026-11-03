Mourinho se rinde a Fede Valverde y le reserva un papel clave en el Real Madrid: "Jugará donde sea necesario"

José Mourinho analiza el papel de Fede Valverde en el Real Madrid, confirma la titularidad de Vinicius ante el AEK y lanza un mensaje sobre el tiempo que necesita para llevar a su equipo a la perfección

José Mourinho compareció en la sala de prensa de Atenas con la tristeza todavía presente por el fallecimiento de Jesús de Miguel, pero también dejó varios mensajes sobre el Real Madrid antes de medirse al AEK. El técnico portugués defendió la polivalencia de Fede Valverde, confirmó la titularidad de Vinicius y reconoció que todavía queda trabajo para alcanzar el objetivo en la Champions.

Valverde, un capitán dispuesto a jugar donde haga falta

Uno de los asuntos centrales de la comparecencia fue la posición de Fede Valverde. El uruguayo ha tenido que retrasar su ubicación para actuar en el lateral, una demarcación que no entraba en los planes iniciales de la plantilla. Sin embargo, Mourinho considera que su condición de capitán cambia la perspectiva del futbolista y le hace estar preparado para cualquier necesidad del equipo.

"Cuando tú eres el capitán tienes que ser distinto. Es una responsabilidad y eso yo creo que le hará jugar de lo que sea necesario por su equipo y por sus compañeros", explicó el portugués, convencido de que no habrá ningún inconveniente por parte del centrocampista. "Si hace falta de lateral, lo hará por la responsabilidad de un capitán". El técnico también dejó claro que no pretende alejar definitivamente a Valverde de la medular. De hecho, reconoció que la plantilla estaba diseñada contando con él en el centro del campo y que las alternativas en esa zona son limitadas. "Tenemos a Tchouaméni, Camavinga, Bernardo, Thiago y ya", apuntó, antes de asegurar que el uruguayo volverá a jugar ahí en determinados momentos.

Vinicius será titular ante el AEK

Otro de los nombres propios fue Vinicius. Mourinho despejó cualquier incógnita sobre su presencia en el once y confirmó que el brasileño partirá de inicio en Atenas. El entrenador, además, puso en valor su capacidad para ocupar el extremo izquierdo, una posición en la que considera que tiene una ventaja clara respecto al resto de alternativas.

"De todos, Vini es el jugador más adaptado a jugar en banda izquierda. Eso lo sabemos", afirmó. Eso no significa, sin embargo, que el portugués tenga pocas opciones para configurar el ataque. En su respuesta mencionó a Brahim Díaz, Endrick y Yan Diomande, futbolistas que pueden desenvolverse en diferentes zonas del frente ofensivo. "Tener muchos jugadores para mí nunca es un problema", insistió Mourinho, que ve en esa variedad una oportunidad para modificar el planteamiento durante los partidos.

Tres temporadas para alcanzar la perfección

El entrenador también quiso rebajar las expectativas sobre el momento del equipo y recordó que todavía queda camino por recorrer. Aunque el Real Madrid llega a esta cuarta jornada de Champions con pleno de victorias, Mourinho advirtió de que la clasificación para los octavos de final no está asegurada.

"Estamos cerca del playoff, pero no del pase directo a octavos", señaló. Por eso, considera fundamental sumar los tres puntos ante el AEK, un rival al que no concede ninguna facilidad. El portugués recordó que el conjunto blanco solo ha ganado una vez en sus ocho visitas a Atenas y pidió máxima concentración para evitar sorpresas. Tampoco quiso detenerse en la posibilidad de conquistar la Champions con un tercer equipo diferente, después de hacerlo con el Oporto y el Inter. "Estamos hablando de situaciones hipotéticas y a mí me gustan más las situaciones reales", respondió, centrando toda la atención en el encuentro del miércoles.

La comparecencia terminó con una respuesta que dejó una de las frases más llamativas de la tarde. Preguntado por cuánto tiempo necesita para llevar a su Real Madrid a la perfección, Mourinho fue directo: Tres años. Una manera de reconocer que su proyecto todavía está en construcción y que, pese a los buenos resultados, no considera que haya alcanzado su techo.