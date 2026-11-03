Sorpresa con Unai Simón en el mejor once del mundo: los candidatos elegidos por los propios futbolistas, con empate entre Real Madrid y Barcelona

El meta del Athletic, tras conquistar con autoridad el Trofeo Yashin, ha sido olvidado por sus compañeros de profesión, los encargados de seleccionar a los 26 aspirantes al FIFPRO World11 que se conocerá el próximo lunes

Tras la Gala del Balón de Oro, ahora llega el momento de conocer al mejor once del mundo mediante el FIFPRO World11, con la particularidad de que en esta ocasión no son los periodistas los que votan, como en el premio concedido por la revista France Football y el diario L'Equipe, sino los propios futbolistas. En concreto, han sido 19.806 jugadores de 75 países diferentes los que se han encargado de enjuiciar el rendimiento de sus propios compañeros entre agosto de 2025 y julio de 2026, con el único requisito de haber participado al menos en 30 encuentros oficiales.

Courtois, David Raya y 'Dibu' Martínez, antes que Unai Simón

Así, son en total 26 los candidatos a ese once ideal que se conocerá el próximo 9 de noviembre. Pero empezando por la portería, llama la atención la ausencia de Unai Simón, que recientemente se impuso con autoridad en el Trofeo Yashin que le condecoró como el mejor portero del mundo. En concreto, el meta del Athletic y de la selección española, con la que batió el récord de imbatibilidad en un Mundial, obtuvo 351 puntos por los 223 de David Raya y los 77 de Courtois, segundo y tercero respectivamente.

Tanto el cancerbero del Real Madrid como el del Arsenal, compañero de Unai Simón en la 'Roja', están entre los tres aspirantes al FIFPRO World11, pero no el guardameta rojiblanco, que ha sido olvidado por sus propios compañeros de profesión. En su lugar, quien completa terna es el argentino Emiliano 'Dibu' Martínez, del Aston Villa, aspirando todos ellos a relevar al italiano Donnaruma.

#[relacionada;multiple;[proveedor:0;id:549436,549705]]

Cuatro madridistas y cuatro azulgranas entre los candidatos

Así, de LaLiga solo hay representantes de Real Madrid y FC Barcelona, con empate a cuatro entre ambos. En el bando blanco, además de Courtois, hay otros tres elegidos, uno por línea: Marc Cucurella en defensa, Jude Bellingham en el centro del campo y Kylian Mbappé en la delantera. Los dos últimos, además, ya firmaron parte del mejor once de la pasada temporada.

Por su parte, los cuatro azulgranas que aparecen entre los candidatos son Pau Cubarsí, Rodri, Lamine Yamal y Pedri, cuya ausencia entre los nominados al Balón de Oro, junto a la de Raphinha, fue otra de las grandes sorpresas. El canario, por contra, sí formó parte del mejor equipo del mundo en la 25/26, como Lamine Yamal, y ahora vuelve a estar entre los aspirantes.

Todos los candidatos al mejor once del mundo línea por línea

Sus rivales en el centro del campo, además de Bellingham y Rodri, serán tres jugadores de la Premier League, como Bruno Fernandes (Manchester United), Enzo Fernández (Chelsea) y Declan Rice (Arsenal, Inglaterra), y el portugués Vitinha (París Saint-Germain). De ellos, los cuatro con más votos formarán parte del once ideal.

Por su parte, en defensa, además de dos campeones del mundo como Cucurella y Cubarsí, figuran Virgil van Dijk (Liverpool), Gabriel (Arsenal), Achraf Hakimi (París Saint-Germais), Nuno Mendes (París Saint-Germain), William Saliba (Arsenal) y Dayot Upamecano (Bayern de Múnich).

Por último, en la delantera, junto a Lamine Yamal y Mbappé, no falta Harry Kane, flamante Balón de Oro, además de Erling Haaland (Manchester City), Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain), Lionel Messi (Inter de Miami), Michael Olise (Bayern de Múnich) y Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).