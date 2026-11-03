El error tecnológico que perjudicó a la Real Sociedad ante el Athletic siembra la duda en LaLiga: "Todos los goles de fueras de juego milimétricos que ha habido, ¿son ciertos?"

El ex colegiado internacional Iturralde González pone el foco sobre el sistema Connected Ball que, según ha reconocido la Federación, falló en el derbi vasco y concedió un penalti inexistente al conjunto bilbaíno

Crece la indignación en la Real Sociedad después de que la Real Federación Española de Fútbol explicase este pasado lunes que, según las conclusiones del informe de Kinexon, empresa responsable del desarrollo del 'Connected Ball', Aramburu "sí habría tocado en último lugar el balón pudiendo no ser correcta la decisión de señalar penalti" sobre Nico Williams en el derbi vasco ante el Athletic, que acabó con victoria bilbaína por 2-1.

Inicialmente "se corroboró que el contacto del jugador del Athletic Club coincidía con el último pico registrado en la métrica (antes de que hipotéticamente el jugador de la Real Sociedad pudiese haber tocado el balón), sin que apareciese ningún otro con posterioridad, lo que indicaba que el futbolista de la Real Sociedad no había llegado a tocar el balón. No obstante, se apreciaron dos picos anteriores cuya correspondencia con las imágenes no resultaba clara", señaló la RFEF en su comunicado.

Las explicaciones de la RFEF ante el error que decantó el derbi vasco

"Ante esta circunstancia, el CTA solicitó a Kinexon un análisis específico de lo sucedido y una explicación detallada de esos dos picos previos al que, a priori, correspondía al último contacto del jugador del Athletic Club", según añade la nota. Así, en el "informe emitido" por la compañía "concluye" que "la explicación más probable es un ligero desfase de sincronización de aproximadamente 1–2 fotogramas (20–40 milisegundos, a 50 fotogramas por segundo) entre la señal del balón y el vídeo del VAR".

Consideraciones técnicas al margen para acabar admitiendo el fallo que perjudicó al conjunto donostiarra, el organismo recalcó también en su nota que, "antes del encuentro, el árbitro VAR designado (Carlos del Cerro), que cuenta con una amplia experiencia en el uso de esta tecnología tras haberla utilizado en el pasado Mundial y haber recibido formación específica sobre su funcionamiento (fue el único árbitro VAR español que acudió al Mundial), realizó con el operador de VAR antes del encuentro la sincronización prevista en el protocolo, sin que se detectara incidencia alguna".

El CTA, asimismo, "considera igualmente relevante precisar que el Connected Ball funcionó correctamente durante el encuentro", apuntando que "la incidencia detectada se circunscribe al desfase de sincronización descrito entre la señal proporcionada por el balón y el vídeo utilizado por el VAR". Pero hay otras voces que ponen en duda la fiabilidad de una tecnología que se estrena esta temporada en LaLiga.

El argumento de Iturralde González: ¿Me tengo que creer ahora la tecnología cuando la propia tecnología dice que sí que puede haber una desincronización?

En este sentido, el ex árbitro internacional Eduardo Iturralde González ha dejado en el aire la posibilidad de que haya habido más fallos que han podido beneficiar o perjudicar a diferentes equipos. "Con este sistema, el chip en el balón, el que coge el fotograma es la máquina. Pero una vez que se ha demostrado que la máquina se puede desincronizar... En los fueras de juego milimétricos no ponen el electrocardiograma cuando toca el balón el jugador. Es decir, han creado una duda. Ahora todos esos goles que ha habido hasta la jornada 11 de fueras de juego milimétricos a favor o en contra, anulados o dados, ¿son ciertos?", destacó en 'El larguero de la Cadena Ser.

Sin duda, se trata de otro argumento que arroja más incertidumbre sobre unas actuaciones arbitrales que están siendo muy criticadas en este arranque de temporada, insistiendo el colegiado vasco en esta idea. "Vemos muchas veces en fueras de juego que discutimos un montón y decimos: 'ostras, es que es una uña'. Y yo siempre he dicho, ¿no queréis tecnología? Pues si la tecnología dice que es una uña medio milímetro, es medio milímetro. Pero ahora la pregunta mía es la siguiente: ¿Me tengo que creer ahora la tecnología cuando la propia tecnología dice que sí que puede haber una desincronización? Ahora todos esos goles por una milésima que hemos visto, los goles a favor o los goles anulados, ahora yo me pregunto: ¿y por qué no ha podido haber una desincronización en todos esos goles?", sentenció.