Hernández Hernández, árbitro del Athletic - Real Sociedad: "La opinión mía fue una y la del VAR otra, que en este caso difiere de la de ellos"

El colegiado del derbi vasco explicó tras el partido la acción más polémica por la que señaló penalti de Aramburu sobre Nico Williams: "Impacta con él de una forma que yo considero punible"

El derbi vasco entre el Athletic Club y la Real Sociedad estuvo marcado por el polémico penalti señalado por Hernández Hernández al filo del descanso, en una jugada en la que Jon Mikel Aramburu derriba a Nico Williams dentro del área cuando el internacional español intentaba el regate.

Protestaron mucho los jugadores de la Real Sociedad, que pensaban incluso que el VAR acabaría cambiando la decisión del colegiado canario pero nada más lejos de la realidad. El VAR confirmó la pena máximo y Álex Berenguer transformó el penalti que puso el 2-1 en el marcador y a la postre daría el triunfo a los rojiblancos.

Por todo ello, el colegiado del encuentro explicaba tras el pitido final dicha acción y defendió así su decisión. "Es una acción con un pase entre líneas, en profundidad. Llego bien, me pilla la jugada a cuatro metros, es una acción que se puede analizar como dentro o fuera. Me pilla justo a la altura de la línea lateral del área de penalti para peritar si la acción es dentro o fuera", explicaba Hernández Hernández, antes de ir al grano.

"Veo que el delantero Nico Williams hace el regate y el jugador de la Real Sociedad, Jon, impacta con él de una forma que yo considero punible y, por esa razón, de forma inmediata pito penalti porque, para mí, dentro del campo y en ese momento, me parece penalti", añade el colegiado de Arrecife.

La conversación con el VAR

En ese mismo momento, Hernández Hernández mantiene una conversación con el VAR, donde está su compañero Carlos del Cerro Grande. "En este caso confirman la decisión, el penalti. Nos indican que podemos reanudar con penalti confirmando la decisión y el protocolo del VAR sabemos a estas alturas yo creo todos ya como funciona, que tiene que ser un error claro y manifiesto. Se entendió desde la sala VOR que eso no ocurrió y, por lo tanto, se confirmó el penalti", expresaba el árbitro.

Sobre las protestas de los jugadores de la Real Sociedad, Hernández Hernández se mostró comprensivo: "Es normal que al final, cada uno pida lo que pueda interesarle o lo que ellos en ese momento crean que ha ocurrido y es súper respetable su opinión pero, en este momento, la opinión mía fue una y la del VAR otra que en este caso difieren de la de ellos. Pero ahora tocará analizar durante la semana la acción y, con toda la tranquilidad del mundo, aquello que se hizo bien y aquello que se puede mejorar".

Por último, en cuanto a su análisis del derbi vasco, el colegiado se pronunciaba en los siguientes términos: "La verdad es que ha sido un partido con las características propias de un derbi. Un partido súper intenso, vivido con muchas emociones sobre el terreno de juego y vivido con deportividad, porque los jugadores no se han empleado con entradas duras ni feas que pudiéramos peritar como juego brusco o grave. Ha sido un partido limpio en ese aspecto pero con la intensidad y los nervios propios de un derbi. Lo hemos trabajado mucho, han sido 90 minutos muy intensos de gestión, de decisiones técnicas, disciplinarias y de control de partido. Con ganas ahora de llegar a casa tranquilamente y analizarlo con tiempo porque estos partidos con tanto para analizar obviamente requieren de tiempo para verlo con calma y analizar aquello que se pueda mejorar".