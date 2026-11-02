Maroan Sannadi se seca las lágrimas y muestra su resiliencia ante la lesión: "Una vez más confiar"

En su cuarta titularidad consecutiva, el delantero del Athletic tuvo que ser sustituido ante la Real Sociedad a las primeras de cambio y se marchó desconsolado, consciente de la gran oportunidad perdida

El Athletic Club confirmó su resurgir en el derbi vasco ante la Real Sociedad, que vino acompañado de la polémica, y firmó un segundo triunfo consecutivo que le coloca a las puertas de la zona europea con un partido menos disputado, el que recuperará el 9 de diciembre ante el Rayo Vallecano. Pero la felicidad no fue completa en un conjunto rojiblanco al que la mala fortuna le persigue en su delantera. Esta vez le tocó a Maroan Sannadi, que se tuvo que retirar a las primeras de cambio por una nueva lesión.

El internacional marroquí tenía ante sí una gran oportunidad para consolidarse como referencia ofensiva de los 'leones' tras la serio contratiempo sufrido por Gorka Guruzeta, que se perderá lo que resta de temporada por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Afrontaba su cuarta titularidad consecutiva tras estrenarse como goleador en el presente curso en la goleada sobre el Prat en Copa del Rey. Pero a los cuatro minutos todo se torció.

Un abrazo muy significativo con Edin Terzic

Casi sin romper a sudar, el ariete vitoriano tuvo que abandonar el terreno de juego después de que el realista Mamadou Sarr le cayera encima en una jugada dentro del área tuxuri urdin. Entre lágrimas, consciente de la ocasión que perdía, Maroan Sannadi se marchaba hundido del césped de San Mamés y era consolado con un abrazo por su entrenador, Edin Terzic, que dio entrada en su lugar a Robert Navarro.

A la espera de las pruebas médicas

El ex del Alavés, dolorido, intentó seguir, pero no podía correr y no le quedó más remedio que tirarse al suelo en una carrera y pedir el cambio, quedando ahora a la espera de las pertinentes pruebas médicas para conocer el alcance exacto de su dolencia y el periodo estimado de baja. Aunque todo apunta a que su lesión muscular puede revestir cierta gravedad y perderse varios encuentros.

Promete "una vez más trabajar hasta que se dé"

Mientras tanto, más sosegado tras el encuentro, el protagonista lanzaba un mensaje a través de sus redes sociales para poner de manifiesto su resiliencia, anunciado que seguirá peleando para volver a ser ese futbolista que sorprendió a todos con su irrupción en la elite medida la 24/25, cuando el Athletic sorprendió al abonar 3 millones de euros por su fichaje tras su buen hacer con el Barakaldo en Primera RFEF.

"Una vez más confiar, una vez más trabajar hasta que se dé", apuntó en su cuenta de Instagram el delantero de origen norteafricano, que no consigue dejar atrás su calvario particular después de que la pasada campaña se perdiese varios meses de competición al ser operado de menisco por estas mismas fechas, lo que le mantuvo fuera durante cinco meses, hasta comienzos de abril.

Los números de Maroan Sannadi

Ya recuperado, Maroan Sannadi comenzó teniendo un rol secundario en los planes de Terzic en el arranque del campeonato. Tras jugar algo más de media hora en el estreno ante el Sevilla FC se quedó sin salir del banquillo ante Barcelona, Celta de Vigo y Atlético de Madrid, volviendo a salir como reserva frente al Elche (9 minutos), el Alavés (28') y el Valencia (22'). Ahora le llegaba su oportunidad, pero este nuevo percance supone sin duda un contratiempo.