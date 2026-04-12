El cambio de Maroan Sannadi: de revulsivo a desaparecido

El delantero del Athletic Club está viviendo una temporada para olvidar en la que apenas está teniendo protagonismo en el equipo de Ernesto Valverde. El internacional marroquí se está viendo lastrado por la falta de confianza de su entrenador y por las lesiones

Maroan Sannadi está viviendo la cara más amarga del fútbol durante esta temporada. El delantero ha pasado de ser muy importante en el equipo que entrena Ernesto Valverde a prácticamente desaparecer en una campaña que ha estado condicionada por las lesiones que ha sufrido y por la falta de confianza que ha tenido en él su entrenador, Ernesto Valverde. El caída de Maroan Sannadi es un ejemplo claro de que en el fútbol no se vive del pasado y que sólo importante el presente.

Maroan Sannadi, fuera de la convocatoria del Athletic Club

Si bien es cierto que en el Athletic Club están muy preocupados con el rendimiento de Jesús Areso, por el cual pagó 12 millones de euros el pasado mercado de fichajes de verano, el caso de Maroan Sannadi también es para estudiarlo ya que el delantero ha pasado de rendir muy bien y ser importante a desaparecer de una temporada a otra.

Y es que Maroan Sannadi ha sido uno de los descartes por decisión técnica que ha realizado Ernesto Valverde para el partido contra el Villarreal CF. El delantero se queda fuera mientras que otros compañeros que tampoco es que gocen con mucha confianza, como es el caso de Urko Izeta, sí han entrado en la convocatoria.

Maroan Sannadi llegó durante el mercado de invierno de la pasada temporada, en enero de 2025, al Athletic Club procedente del Barakaldo de Primera RFEF. A pesar de la diferencia de categoría, el delantero se adaptó rápido y aunque no marcó muchos goles se hizo con un puesto titular y fue importante en el equipo rojiblanco. Tanto es así que ayudo a que el Athletic Club se clasificara para jugar en esta campaña la UEFA Champions League.

Maroan Sannadi no ha podido darle continuidad a dicho rendimiento en el Athletic Club, siendo esta temporada para olvidar. Para comenzar no ha gozado de la confianza de Ernesto Valverde y tampoco ha tenido suerte con las lesiones ya que un problema en el menisco le obligó a pasar por el quirófano y perderse buena parte de la campaña.

A pesar de estar recuperado, Ernesto Valverde ahora ha decidido dejar fuera de la convocatoria para el partido contra el Villarreal CF a Maroan Sannadi al cual ahora sólo le queda trabajar para volver a tener una oportunidad en este final de temporada en el que el Athletic Club está luchando por clasificarse para jugar competición europea la siguiente campaña.