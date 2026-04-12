Areso, señalado en la lista de convocados del Athletic

El lateral rojiblanco, el fichaje más caro del pasado verano en el Athletic, se ha quedado fuera de la lista de Valverde por decisión técnica mientras el técnico busca una solución para el lateral derecho, que puede estar en Gorosabel, recuperado para enfrentarse al Villarreal

El Athletic Club se enfrente este domingo al Villarreal a partir de las 21:00 horas. Un duelo que acogerá San Mamés y que servirá para determinar si el Athletic luchará por Europa o no en este tramo final del torneo. En estos momentos, los de Ernesto Valverde están en tierra de nadie, con una ventaja relativamente cómoda sobre el descenso y tan solo un triunfo de volver a engancharse a la pelea por las plazas que dan acceso a Europa, por lo que el partido ante los de Marcelino García Toral es vital para saber el camino final que andará el Athletic en esta recta final de LaLiga.

Para este duelo ante el conjunto amarillo, Ernesto Valverde recupera a dos jugadores para su defensa como son Andoni Gorosabel y Aitor Paredes, ambos recuperados. Gorosabel vuelve después de perderse el partido del Coliseum por unas molestias en la cadera izquierda y Paredes ya restablecido de la fuerte contusión que sufrió en el gemelo de la pierna izquierda en la vuelta de las semifinales de Copa contra la Real Sociedad y que le ha hecho perderse cuatro jornadas.

Lo que sí han sorprendido han sido los tres descartes de Ernesto Valverde, o mejor dicho, uno de ellos, por decisión técnica. Se tratan de Unai Egiluz, Jesús Areso y Maroan Sannadi. Tanto el central como el delantero acaban de salir de dos lesiones importantes, y su vuelta al equipo irá de forma paulita. Ambos estuvieron en la lista de convocados para la visita al Getafe y el delantero vitoriano incluso jugó sus primeros 20 minutos tras la larga lesión de menisco.

Lo de Jesús Areso, algo inexplicable

Sin embargo, la ausencia que más llama la atención sin duda es la de Jesús Areso. El lateral derecho, fichado el pasado verano de Osasuna a cambio de 12 millones de euros, se ha quedado fuera de la lista de convocados por decisión técnica. Su rendimiento a lo largo de la temporada no ha sido el esperado tras la inversión realizada, tan solo ha sido titular en 17 de los 33 partidos que ha jugado, por lo que esta ausencia en la lista es más que elocuente. Cabe recordar que en la última jornada en el Coliseum, Valverde alineó a un central como Vivian de lateral derecho teniendo disponible las opciones de Íñigo Lekue y el propio Jesús Areso, que apenas jugó media hora en la segunda parte.

Con la vuelta de Gorosabel, todo apunta que sería el elegido para jugar en esa demarcación, aunque en rueda de prensa Valverde no descartó repetir con Vivian. "Cuando cambias mucho en alguna posición es porque buscas algo, está claro. Es una posibilidad, tenemos buenos centrales, tenemos jugadores que vienen recuperándose y es algo que ya he contemplado durante la temporada. Evidentemente, hemos estado muy justos de efectivos en esa zona, pero todo depende del rendimiento y de la visión que vea yo con respecto al juego de nuestros jugadores y un poco en la percepción general", explicaba el Txingurri.

La convocatoria de Ernesto Valverde

Así las cosas, la lista de convocados del Athletic para el partido contra el Villarreal es la formada por Unai Simón, Vivian, Yeray, Laporte, Yuri, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams, Guruzeta, Padilla, Gorosabel, Paredes, Vesga, Berenguer, Lekue, Adama, Unai Gómez, Nico Serrano, Navarro, Izeta y Rego.