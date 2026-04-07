Ernesto Valverde se decanta por Vivian

Los recurrentes problemas en el lateral derecho del Athletic Club obligaron a Ernesto Valverde a probar suerte con Vivian en dicha demarcación ante el Getafe, una idea en la que ha hecho especial hincapié el técnico del conjunto vasco en los entrenamientos

El Athletic Club sigue atravesando una crisis deportiva y de resultados que han llevado al equipo a salirse de la lucha por Europa. Además, Ernesto Valverde anunció que al final de temporada dejará de ser el entrenador del Athletic Club. Aun así, sus ideas no se apagan y su esfuerzo y compromiso por darle la vuelta a la situación siguen siendo intocables. Prueba de ellos es el experimento que llevó a cabo en el duelo ante el Getafe, partido que terminó con 2-0 a favor de los azulones. El técnico del conjunto vasco, desesperado por los problemas en el lateral derecho, se decantó por alinear a Vivian en dicha demarcación para buscar solidez atrás.

Vivian, una nueva apuesta para el lateral del Athletic Club

Desde la marcha de Óscar de Marcos, el Athletic Club no encuentra la clave para apuntalar el lateral derecho. Gorosabel, tras dos temporadas, sigue generando dudas, al igual que Areso que llegó como inversión en verano para reforzar el lateral y, de momento, no cumple con las expectativas. Además, el otro candidato a lateral, Lekue, actúa como parche. Ernesto Valverde considera que ninguno de los tres solventa el gran problemas que sufre la defensa del Athletic Club en esta parcela del campo, por lo que busca soluciones en la zona central, decantándose por Vivian. El internacional español arrancó el partido en la banda derecha y, tras la sustitución de Yeray Álvarez, pasó al centro para dejar la banda a Areso, con 1-0 en el marcador.

Valverde valora el cambio de posición de Vivian en el Athletic Club

Este experimento de Valverde no ha sido fruto de una decisión espontánea, sino que el propio técnico del Athletic Club ha señalado que era una idea que llevaba trabajada con mucha anterioridad. "La posibilidad de que nosotros juguemos con alguno de nuestros centrales, en este caso podría ser Vivian en el lateral derecho, es algo que yo he contemplado desde hace mucho tiempo. Y cuando digo desde hace mucho tiempo no me refiero a unos meses, me refiero a años atrás también. Esa es la posibilidad que he contemplado. Igual en la línea en la que ahora hacen muchos equipos, como hace el Getafe, como hace el Barcelona, como el Valencia, el Villarreal... En fin, tenemos la posibilidad de jugar con un central en ese costado para tener un jugador más dentro y eso nos puede venir bien, entendiendo que esa situación la podemos utilizar no solo ahora, sino también más adelante", subrayaba tras el partido el entrenador del Athletic Club.