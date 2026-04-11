Ernesto Valverde, contundente sobre el final de temporada con el Athletic Club: "Nos estamos jugando la vida"

El entrenador del Athletic Club se ha mostrado con ganas de lograr la clasificación europea con el equipo rojiblanco a pesar de que al final de esta temporada abandonará el club después de que haya decidido poner fin a su etapa en el banquillo

Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, ha sido muy claro sobre el final de temporada que tiene por delante el equipo vasco con el cual espera luchar por la clasificación para jugar competición europea la siguiente campaña. "Nos estamos jugando la vida porque no podemos estar tranquilos y tenemos aspiraciones por si se dieran los puntos. No tenemos más competiciones y siempre he dicho que lo más importante es LaLiga. Necesitamos agarrarnos a los partidos como sea y agarrarnos de verdad. El otro día nos hicieron un gol de la nada, que puede suceder, pero luego hay que empujar. Y nosotros no lo hicimos tan bien ni para sacar un punto".

Valverde analiza al Villarreal CF

El Athletic Club juega este domingo contra el Villarreal CF. Ernesto Valverde ha tenido grandes palabras sobre el equipo amarillo. "Gran equipo, gran entrenador y están haciendo una gran campaña en LaLiga. Van a jugar Champions el año que viene. Es un rival duro y complicado porque es muy solvente. Uno de los equipos que mejor contragolpea de Europa".

Valverde ha asegurado que sólo está centrado en el partido contra el Villarreal CF. "Sólo me planteo el primero y no miro más allá. Ni ocho, ni seis, ni dos. La clave es el primer partido, con el Villarreal, y agarrarnos a los partidos como sea. En San Mamés somos un equipo potente y con el impulso del público se tiene que notar".

El entrenador del Athletic Club también ha explicado cómo se encuentra el equipo tras la derrota contra el Getafe CF. "Venir de perder también es un acicate, como afán de rehacerte y de revancha. Tenemos la oportunidad y hay que ir a por ello. Ha pasado tiempo desde el domingo y desde hace días estamos pensando ciegamente en lo que nos viene con el Villarreal".

Valverde y las dudas en el lateral derecho del Athletic Club

El técnico del equipo vasco ha desvelado que sigue con dudas en la posición de lateral derecho. "Cuando cambias mucho es porque buscas algo, eso está claro. Repetir con Vivian es una posibilidad. Tenemos buenos centrales y ahora estamos mejor en esa zona. Todo depende de lo que vea yo con respecto a la percepción general de nuestros jugadores, que siempre tiramos al ataque y tenemos que mantener un equilibrio, mucho más con el Villarreal".

También ha analizado el momento de Nico Williams. "Cuando hay un jugador que individualmente es bueno y genera situaciones, el contrario te va a poner gente con ayudas por todas partes. Pero en el otro lado habrá alguno nuestro más liberado y habrá que saber decidir bien. Nico es muy insistente en el juego. Atrae jugadores, pero tenemos futbolistas en otras zonas que si es capaz de sacarlo hacia allí entraremos con más calidad".

Ernesto Valverde ha explicado cómo se encuentra Beñat Prados. "Bueno, es lo clásico de lesiones tan largas. Tuvo alguna pequeña incidencia, alguna pequeña molestia. Ya tuvo que bajar un poco el ritmo. Lo normal que pasa un poco también aquí. Ya tuvo que parar un poco y, bueno, pues para empezar otra vez".

Por último, ha dicho que espera poder contar con Gorosabel y Paredes. "Sí, bien, pensamos que podrían estar. Gorosabel ayer tuvo un golpe, pero esperamos que no sea nada. Ya entrenó con normalidad y, en el caso de Paredes, pues ayer hizo un poco menos, pero ha tenido carga. Vamos a ver si hoy entrena bien y puede estar".