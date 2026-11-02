La reflexión de Harry Kane sobre un Mourinho que le ayudó a ganar el Balón de Oro: "Yo no me parezco a él"

"Sé que no soy el jugador que se va de diez rivales antes de marcar, pero puedo hacer daño a los equipos de muchas maneras distintas", se defiende Kane ante los críticos por el Balón de Oro conseguido

Está comenzando a carburar el Real Madrid de José Mourinho, que ante el Racing sumó su sexta victoria consecutiva. Una racha de partidos oficiales que los blancos no conseguían desde hace justo un año, tras vencer a Kairat Almaty, Villarreal, Getafe, Juventus, Barcelona y Valencia. Entonces, fue el Liverpool el rival que la truncó en Champions. No está resultando fácil para José Mourinho esta segunda etapa en el banquillo del Real Madrid, aunque es cierto que desde la victoria en el Clásico frente al FC Barcelona todo se ve con otro color.

El portugués José Mourinho es un técnico que deja huella por donde pasa, tanto a nivel de club como de vestuario. Así lo hacen saber sus propios jugadores, aunque no siempre para bien. Que le pregunten a Iker Casillas o Pedro León, por ejemplo.

Mourinho, clave para el Balón de Oro de Harry Kane

Otros, en cambio, guardan un recuerdo mucho más grato de su experiencia con el técnico luso. Ese es el caso, por ejemplo, de Harry Kane, flamante campeón del Balón de Oro 2026. Así lo ha explicado él mismo en una entrevista concedida a L'Equipe.

El delantero inglés se hizo con el Balón de Oro que otorga France Football con una ventaja de 28 puntos sobre Kylian Mbappé, su más directo perseguidor en la clasificación final del premio. Y durante la entrevista en la que hacía repaso a su carrera sorprendió a muchos, reservando un espacio privilegiado a Mourinho, a quien tuvo como entrenador en el Tottenham.

El ahora delantero del Bayern rememoró sus años de formación y sus continuas cesiones durante el inicio de su carrera. Una etapa de incertidumbre que él mismo describió.

"Tuve dudas durante mis cesiones. Me preguntaba qué podía hacer para sacarles el máximo partido: trabajar más el pie izquierdo, salir a correr después de los entrenamientos porque no jugaba partidos o mejorar mi agilidad con ejercicios de coordinación y apoyos en una escalera de ritmo. Me decía: 'Creo que mi oportunidad llegará y estaré preparado cuando eso ocurra'. Y más o menos así fue", recordó Kane, quien no tiene dudas de que Mou ha sido el técnico que más le ha influido en su carreara.

La conversación con Mourinho que marcó la carrera de Harry Kane

Mourinho entrenó al Tottenham entre noviembre de 2019 y abril de 2021, un tiempo en el que el luso tuvo tiempo de sobra para influir en la personalidad de Harry Kane mucho más allá que sobre el terreno de juego. "De Mourinho recuerdo muy bien aquella conversación que se ha hecho viral ahora. Se habló mucho de ella porque yo había dicho que quería alcanzar el nivel de Cristiano Ronaldo o Messi. José, que entrenó a los Spurs entre noviembre de 2019 y abril de 2021, me respondió que podía ayudarme a conseguirlo. Y así fue. Fue fantástico. Hizo evolucionar mi juego. En el Tottenham me dio mucha libertad y me permitió explotar todas mis cualidades", explicó Kane.

La libertad que Mourinho le entregó fue clave para Kane, que así lo recuerda: "Tengo la sensación de haber progresado año tras año, incluso después de su marcha. Contribuyó claramente a mi evolución. Le tenía muchísimo respeto por su personalidad y su actitud. Yo no me parezco a él en ese aspecto, pero admiraba su manera de trabajar y de defender sus convicciones. Aprendí mucho a su lado. Además, me envió un mensaje de felicitación".

En ese sentido, Kane también se defendió ante los críticos que lo comparan con el resto de candidatos al Balón de Oro, a los que superó en la votación final: "Sé que no soy el jugador que se va de diez rivales antes de marcar, pero puedo hacer daño a los equipos de muchas maneras distintas. También hay que saber ayudar al equipo a despejar el balón en los córneres, bloquear disparos o replegarse cuando el rival sale al contraataque. Estoy dispuesto a realizar todas esas tareas menos visibles".

Mourinho, sobre Kane y Mbappé

También ha tenido oportunidad Mourinho de referirse al reciente Balón de Oro ganado por Harry Kane, y a las comparaciones de éste con Mbappé, su actual futbolista. El luso no ha tenido dudas al responder. “Tuve el privilegio de trabajar con Harry. Es un gran jugador, un gran profesional y una gran persona. A pesar de la frustración de ver que mi jugador no gana, debo ser honesto y decir que estoy muy feliz por Harry. Merece esta alegría, esta cereza en el pastel de su carrera”, manifestó Mourinho.

Sobre las cualidades de Mbappé, dijo: “Por otro lado, Kylian es Kylian. Kylian es único".