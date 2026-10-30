Un médico de Madrid, el secreto de Harry Kane para ganar el Balón de Oro

Alejandro Elorriaga, especialista en medicina deportiva afincado en Canadá, lleva años trabajando con el delantero inglés, que no ha dudado en reconocer públicamente la importancia de su labor en su evolución física

Harry Kane es el flamante ganador del Balón de Oro y, tras recogerlo, se acordó de alguien muy especial. No era su pareja, ni un compañero del Bayern, un entrenador o una figura del fútbol. El delantero inglés se acordó de Alejandro Elorriaga, un médico deportivo madrileño que lleva años trabajando con él y al que considera una pieza importante en su rendimiento.

La historia de ambos comenzó en 2020, cuando Kane atravesaba una etapa complicada debido a las lesiones. Una grave lesión en el tendón de la corva izquierda, sufrida durante su etapa en el Tottenham, requirió cirugía y le obligó a afrontar una recuperación exigente. A partir de entonces, el inglés incorporó a Elorriaga a su entorno de trabajo para abordar también la prevención y el cuidado de su condición física.

El propio futbolista ha reconocido públicamente la importancia de esa colaboración. En una entrevista concedida a Marca, antes de la gala del Balón de Oro, dejó claro que "Alejandro ha desempeñado un papel muy importante en mi éxito". También explicó que buena parte de ese trabajo se desarrolla lejos de la atención pública.

No fue una mención aislada. En declaraciones a La Nación, Kane volvió a referirse a la evolución física que ha experimentado durante los últimos años y al trabajo conjunto con el médico español: "No es casualidad haberme sentido tan bien y haber seguido mejorando a esta edad; el trabajo continuado que realizamos con Alejandro resulta tremendamente gratificante y satisfactorio para ambos".

Un médico madrileño afincado en Canadá

Nacido en Madrid, Alejandro Elorriaga desarrolló buena parte de su carrera en Canadá, donde está vinculado a la Universidad McMaster, en Hamilton (Ontario). Desde 1998 dirige el programa Contemporary Medical Acupuncture, además de ejercer como profesor clínico en el departamento de Anestesia.

Su especialidad está relacionada con el tratamiento del dolor y la recuperación funcional. A través de la acupuntura médica y la estimulación neurofuncional, trabaja sobre el sistema nervioso y el control del movimiento, un enfoque que busca ir más allá de tratar únicamente la zona en la que aparece una molestia.

Su actividad profesional también le ha permitido trabajar con deportistas de distintas disciplinas y de primer nivel. Sin embargo, ha sido su relación con Kane la que ha llevado su nombre a un público mucho más amplio.

A sus 33 años, Kane acaba de completar la mejor temporada goleadora de su carrera, con 73 tantos entre el Bayern y la selección inglesa durante el curso 2025/26. Un rendimiento que le ha llevado hasta el mayor reconocimiento individual que existe en el mundo del fútbol.